2026馬年運程｜12生肖運勢全面睇+犯太歲5大生肖+開運大法

2026馬年12生肖運程又出爐！在蛇年運氣不佳，2026年馬年又是否可以否極泰來？又有哪些生肖會犯太歲呢？《開罐》今次找來藝人關芝琳的弟弟，堪輿學家關世華師傅，為我們講解2026馬年12生肖的整體運程運勢。即睇關世華師傅點講！



2026年馬年是屬丙午年，究竟哪些生肖應該要攝太歲呢？關世華師傅向《開罐》表示，屬馬、鼠、牛、兔、雞 5個生肖都要攝太歲，而通勝建議虎、猴、狗若攝太歲則可提升運程。

2026年馬年犯太歲5大生肖

屬馬：犯太歲+刑太歲

屬鼠：沖太歲

屬牛：害太歲

屬兔、雞：破太歲

屬馬2026年馬年生肖運程

2026年屬馬犯太歲與太歲相刑之生肖，容易情緒不穩、人事不和、易見損傷，感情、事業容易出現變化。不過屬馬今年有吉星『金匱』，有利於積聚財富。而『將星』代表權力提升，不過對打工一族而言，只是要管的事情多了。

屬羊2026年馬年生肖運程

2026年屬羊太歲相合年，人緣比上年為佳，各種事情相對比較穩定，而這在相合年，要看你紫微斗數配合整體個人運勢，可借這相合年與人合作發展，把握時機。今年需要祈福，堅持正道，多行善替，可保平安。

屬猴2026年馬年生肖運程

2026年屬猴為驛馬年，容易有遷移外出之動象，馬年必定會走動頻繁，不管是公幹也好，旅遊也好，總會較平常忙碌。驛馬年也代表渴望變化，但工則不可亂轉，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。

屬雞2026年馬年生肖運程

2026年屬雞人緣兩極化，屬雞今年為紅鸞桃花年，有婚嫁機會，單身者容易認識到可以發展下去的心儀對象。但屬雞今年又是太歲相破年，即破太歲局，代表肺、骨、喉嚨、氣管容易出現不適，是非較多，今年需要攝太歲。

屬狗2026年馬年生肖運程

2026年屬狗為太歲相合年，容易得到貴人扶助，在事業、感情上仍亦有幫助，因相合代表人緣好，人緣好是非自然少，做起事都份外順利。

屬豬2026年馬年生肖運程

屬豬去年為沖太歲，2026年肖豬為太歲暗合年，沖代表不穩定、變化多，合則剛好相反，代表穩定、變化少。雖然只是暗合，沒有明合力量那麼大，但今年也算是穩定的一年。

屬鼠2026年馬年生肖運程

2026年屬鼠為沖太歲年，沖代表動，代表變化多，感情、事業、住屋都易有變化，事業有機會失業或轉工，如感情變化可以是結婚，亦可以是分手，也容易有損傷。農曆五月及十一月，情緒也容易出現不穩，需要攝太歲，祈福保佑。

屬牛2026年馬年生肖運程

屬牛2026年是害太歲年，是非相對比較平常多，不過因沖到刑，刑才到害，故不用太擔心，只是一點點的人事不和，及一點點身體小毛病，大多數是胃腸方面的老毛病，不會太嚴重的。

屬虎2026年馬年生肖運程

今年屬虎為太歲相合年，人緣好，且易得貴人扶助，身體方面亦看不到有異常需要注意的地方，整體運勢不錯。

屬兔2026年馬年生肖運程

2026年屬兔為天喜桃花年，人緣比去年好得多，這間接對事業亦有幫助，正桃花年，已有穩定感情的你如果想在本年結婚亦不失為一個好時機，單身的你看看能否在桃花年開展一段新感情。

屬龍2026年馬年生肖運程

2026年屬龍因去年是『天喜』桃花年，單身的如果你未能把握到機會的話，在今年春季可以盡力一點。因為每年農曆四月都是你的桃花月，所以該月可以重點出擊，看看能否把握到最後機會。

屬蛇2026年馬年生肖運程

今年屬蛇因去年犯太歲，要過了今年農曆四月才能完全擺脫犯年的影響，仍在拍拖又未想結婚的你要好好維繫感情，結了婚或懷了孕這是正常的。情緒方面，這個農曆四月仍然受悲觀思想繼續著，最好於此月份到外地散心。

關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。