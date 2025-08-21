屬馬、羊、猴、雞2026年生肖運程運勢｜屬馬易受傷+屬猴不可轉工?

【2026馬年屬馬、羊、猴、雞生肖運程運勢】踏入2026馬年，大家最關心的當然是12生肖運程！2026年馬年是屬丙午年，究竟有哪幾個生肖馬年要攝太歲呢?《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2026馬年屬馬、羊、猴、雞的運勢！今年屬馬本命年犯太歲，也與太歲相刑，易心情不定是非多；屬羊則是太歲相合年，人緣比上年為佳；屬猴的朋友今年肖猴為驛馬年，容易有遷移外出之動象；而屬雞今年為紅鸞桃花年，有婚嫁機會。



堪輿學家關世華師傅。

屬馬2026年馬年生肖運程

屬馬2026犯太歲+刑太歲

今年屬馬犯太歲與太歲相刑之生肖，犯太歲則心情不定、悲觀、事事往壞處想。太歲相刑則是非多、人事不和，兩者加起來不論是自身或外來，大大小小的是非都在所難免，這與運氣並無直接關係，是好是壞，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。

犯太歲者容易情緒不穩、人事不和、易見損傷，疾病或容易出現變化，如工作變化、搬屋或感情容易出現變化，唯恐情緒波動較多，容易出現負面思想，事事往壞處想，尤其是農曆五、十一月，情況會更嚴重些，故此這些月份宜外出散心。

生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前) 適宜去東方、南方。

生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前) 適宜去西方、北方。

今年需要攝太歲，祈福，多行善積德。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬馬事業及財運2026

屬馬今年有吉星『金匱』，代表財帛有利，錢箱、夾萬，有利於積聚財富。而『將星』代表權力提升，上班一族權力提升，但這不一定等同地位提升，因權力提升只代表責任大了，要管的事情多了而已，從商或自僱的亦能提升在行內的地位。

屬馬健康2026

『伏屍』代表容易有金屬損傷，小心駕駛，加上『血刃』代表容易流血、損傷，因犯太歲情緒不穩的影響，尤其驚蟄時更要沉住氣，小心方能免意外損傷，尤其是農曆五月及十一月。化解方法：驗血、洗牙或捐血都可以減輕凶星的力量，以應損傷。『太歲』代表犯太歲之意，『三刑』是非必多，小人所在所難免。

屬馬吉星2026 : 金匱、將星

屬馬凶星2026:劍鋒、太歲、三刑

屬羊2026年馬年生肖運程

今年屬羊太歲相合年，人緣比上年為佳，各種事情相對比較穩定，而這在相合年，要看你紫微斗數配合整體個人運勢，可借這相合年與人合作發展，把握時機。今年需要祈福，堅持正道，多行善替，可保平安。

屬羊事業及財運2026

今年有吉星『太陽』，代表有男貴人助，如上司、生意夥伴以至下屬是男性的，在工作上容易對你產生正面助力。『歲合』代表太歲相合之意，人緣好，易得朋友、平輩貴人之助，令你做起事來都順利了不少。『扳鞍』代表地位提升有進步，事業更進一步。

『天空』代表計劃易成空，隨機應變才是生存之道。『晦氣』代表做事情容易被人捷足先登，談好了的生意，會容易被人搶掉。至於『黃旛』、『月煞』，無甚影響，無需理會。

屬羊吉星2026：太陽、歲合、扳鞍

屬羊凶星2026：天空、晦氣、黃旛、月煞

屬猴2026年馬年生肖運程

今年屬猴為驛馬年，容易有遷移外出之動象，如打算今年搬屋，切記要尋找一個適合自己風水的房子。

屬猴事業2026

驛馬年，渴望變化的心亦會比平常強烈，但工則不可亂轉，要看你紫微斗數配合整體個人運勢，未行大運的人，一動則不如一靜，即使目前工作不大理想亦不可輕言改變，因變後能好轉的機會不大。相反，行大運的人要好好把握機會，嘗試做生意也好，轉工也好，都容易為你帶來新景象。今年需要行善積德，可保平安。

屬猴吉星2026：驛馬

『驛馬』代表遷移外出，必定會走動頻繁，不管是公幹也好，旅遊也好，總會較平常忙碌。

屬猴凶星2026：孤辰、喪門、地喪

『孤辰』代表心情常覺孤單，人亦不太開朗，可多些相約朋友外出，少些獨留家中，這樣可以減少孤獨的感覺。『喪門』、『地喪』無甚影響，無需理會。

屬雞2026年馬年生肖運程

屬雞破太歲2026

今年屬雞人緣兩極化，屬雞今年為紅鸞桃花年，有婚嫁機會，單身者容易認識到可以發展下去的心儀對象，即使已婚者亦可因這正桃花而令人對你的觀感有所改善，做起事來方便及順利不少。但肖雞今年又是太歲相破年，是非較多，尤幸紅鸞桃花的力量遠較太歲相破為大，故此，可以無需理會小人，自己盡力去做就可以了。

由於天干地支中，雞為酉金，2026年丙午年的太歲為午火，酉午相破，形成"爐火鍛金"之勢，所以屬雞者在2026年恰逢破太歲局。破太歲是非稍多，即破破壞，破財、破損等意思，今年需要攝太歲，多行善事，可保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。

屬雞事業及財運2026

有吉星『太陰』，代表尤其得女貴人之助，如上司、下屬、晚輩、甚至乎家中女性，都能能對你事業或生活上起到正面作用。

屬雞愛情運2026

『紅鸞』代表桃花星，乃正桃花。單身的你容易結識對象，開展一段發展下去的感情；已有穩定感情的你亦可借桃花人緣之力，讓事業更進一步。

屬雞健康2026

屬雞2026年又是太歲相破年，代表肺、骨、喉嚨、氣管容易出現不適

屬雞吉星2026：太陰、紅鸞

屬雞凶星2026：羊刃、卒暴、勾神、貫索

『羊刃』代表心情不佳，忍耐力變得差了，容易控制不到情緒而發脾氣，唯有多些提點自己，靜心忍讓。『卒暴』、『勾神』、『貫索』全無大礙，無需理會。

👉關世華2026馬年十二生肖運勢全面睇＋趨吉避凶大法（屬狗、豬、鼠、牛）

👉關世華2026馬年十二生肖運勢全面睇＋趨吉避凶大法（屬虎、兔、龍、蛇）

關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。