大學考生獲錄取主修泰文 被嘲「外勞系」過來人分享：相當吃香
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名台灣網友近期轉貼一位考生的貼文，只見這名考生錄取政治大學東南亞語文學系，興奮喊出「終於圓夢」，卻遭網友嘲諷「外勞系」，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起熱議。
這名網友在社群平台「Threads」轉發一位考生的貼文，可以看到該名考生PO出錄取通知，是台灣政治大學宣布他錄取「東南亞語文學系泰文組」，他表示雖然不是自己最想要的歷史系，但還是終於圓夢了。沒想到下方留言區有其他網友嘲諷是「外勞系」。
貼文一出後，不少人反而認為很有發展性：
「這個系很有發展吧！外商公司什麼的都可以去」
「這科系很有發展，考台灣移民署或外派都不錯」
「泰文不錯，外派泰國工作」
「畢業後也能當仲介或進泰國台商企業任職」
「台灣就是歧視東南亞，這是現實」
「台灣人普遍對東南亞存在歧視」
「25年前韓語系也不受重視，如今卻翻轉大流行」。
此外，留言區也釣出一名泰文組畢業生分享經驗，指出：
「無論是外派工程師還是報考台灣移民署都相當吃香，薪水甚至比歐美外語更高，但建議最好搭配英文學習，以外派為例，月薪大多可達7至8萬元（台幣）」。
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】