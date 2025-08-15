大學生女星結婚三年終懷孕　造人成功卻悲喜交集：明天是媽媽忌日

從《大學生了沒》出道的藝人愛雅（張艾亞）14日分享懷孕喜訊，即將在結婚三週年前迎來人生首個寶寶。她也表示，14日不僅是她先生的生日，隔天15日則是她母親離世的日子，讓她感觸特別深刻。



現年37歲的愛雅於2022年宣布結婚，婚後一直未傳出好消息。她在社群平台上坦言，雖然有許多乾女兒和乾兒子，但從未認真思考過自己是否能成為稱職的母親，隨著生活壓力增加，甚至懷疑是否還有機會當媽媽。

藝人愛雅（張艾亞）14日分享懷孕喜訊，網友紛紛留言祝福。（FB@愛雅）

她也透露這些年來她很少為老公的生日大肆慶祝，「因為快樂與思念，總在這2天交錯」。但她也表示：

「生命的美，往往藏在不期而遇裡。今年，我們選擇在這1天，和大家分享一份我們的喜悅。」



在懷孕後的生活改變方面，愛雅坦言一開始相當不適應，「不能小酌、不能熬夜，這個不行、那個不行……原本的生活節奏被打亂，情緒時而高昂、時而低落。」但她也分享到，漸漸發現自己願意為了腹中寶寶改變一切，只因希望她好。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】