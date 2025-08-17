5種大學生流行穿搭風格推薦　韓系潮人必穿　文青風增添學霸氛圍

大學這個階段最大的改變就是沒有規定服裝，想穿什麼就穿什麼，是一個展現個人魅力的好時機！



但相信許多剛踏入大學的大家都煩惱著「大學生究竟怎麼穿」？本篇找來百變穿搭的型人，幫剛入學的小大一解決這個煩惱！

乾淨文青

簡約、乾淨的文青風是許多搭黨最愛的風格，文青風格講求一切都「極簡色」，為了不讓整體過於單調，「層次感」就變得很重要了，推薦多件疊穿式的概念，在上半身多套一件針織背心、外套，或是選擇寬鬆的款式增添整體份量感。

+ 2

溫柔氣質

溫柔氣質的風格非常推薦長裙、連身裙……等等裙款，選擇紡紗這種有仙女飄感覺的材質更加分。

+ 3

溫柔氣質在顏色選擇上以淺色、相似色系為主，想要混搭個性風格也可以選擇較為強烈的深色系。另外，因為氣質風格講求看起來淡雅舒服，所以可以避開撞色系或鮮豔的顏色，讓風格更為到位。

韓系潮流

在韓流時尚的影響下，這種風格越來越受歡迎，而這種穿搭必備的就是各種強烈的圖樣，例如近期很火的豹紋、斑馬紋或渲染等，推薦單品是許多韓流明星喜歡穿A字裙，如果不想太顯身材，可以選擇能修飾腿部的落地褲款；除此之外，可以搭配漁夫帽、毛帽等帽款會更顯街頭感。

+ 4

陽光活潑

如果偶爾也想當活潑可愛的學妹，那就大膽選擇亮眼鮮豔的顏色吧！講到俏皮可愛的話，推薦百褶裙、吊帶褲等下身單品，在配件上可以選擇朝氣十足的髮帶或是韓系糖果色髮夾。

+ 1

另外，在上身、下身中選擇一處是緊身或寬鬆，產生落差感，達到視覺上的平衡，常見的就是OVERSIZE TEE搭短褲/裙的下半身失蹤穿搭！只要透過簡單一些的穿搭技巧可避免把可愛穿成過於稚氣。

運動休閒

大學體育課運動之餘也要顧及時尚，這個穿搭技巧絕對要做筆記的！推薦寬鬆的運動棉褲、貼身的瑜珈褲這類可以運動又兼顧時尚的單品，又或是時尚穿搭為主的運動連身裙，配件上可以選擇運動髮帶、運動小包、棒球帽等，讓穿搭更為豐富。

+ 2

運動休閒難就難在它與邋遢只差一線之隔，除了基本黑灰白色系，也可以選擇亮色系，即便是休閒單品，也能看起來像是精心打扮過。

結語

在大學裏想怎麼穿就怎麼穿，今天想要當氣質小姐姐，明天想要當文青，不管是哪種風格都有相對應的穿搭小技巧，學會各風格基本穿搭技巧後，可以嘗試混搭，打造屬於自己的風格！

+ 18

