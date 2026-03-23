情侶分手10大原因統計「價值觀不同」僅排第6位、外貌協會也入圍

人生不如意十之八九，有時候總是要經歷過刻骨銘心的分手才會知道自己到底適合什麼樣的人！《網路溫度計DailyView》透過透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看網絡熱議10大分手原因究竟有哪些！



最近演藝圈或網紅界出現不少愛情長跑的夫妻檔、情侶檔分手消息，不論是因為什麼導火線選擇各自分飛，假如對方真的不愛你了，就連天氣不好也都可以成為分手的藉口。看完以下10大分手理由後，正在經歷分手的人，也不要忘記找到調適好心情的方式，相信你一定很快可以再次迎接一段美好的戀情唷！

同場加映：別為寂寞而愛！感情不該將就的4個理由：想被愛換來長期的後悔（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

10. 缺乏尊重

在感情的基礎上，彼此互相尊重才能確保戀愛關係長存，不過不少人因為隨意偷看另一半手機、翻看對方包包，晚回家也沒有事先向伴侶報備原因，不只沒有給足安全感，也讓人覺得逾越界線，沒有受到應有的尊重。

網友曾在Dcard以「偷看另一半手機是過份行為嗎？」為題發文，許多人也舉例：

「就是隱私問題，就算雙方手機同意互看，一定也有不想讓對方看到的地方。」

「我個人也是屬於不看手機派的，因為有些時候，看了只是多讓自己不開心的，不見得是出軌證據那種的，那真的不如不要看。」



9. 壞習慣不改

從小養成的壞習慣或是缺點，小至蓄甲不剪、口臭、體臭、易怒愛生氣，大至抽煙、嚼檳榔，或許在曖昧期間看似能夠被另一半接受；但交往、結婚後，這些缺點就會隨著時間被放大檢視，久而久之也就成為分手或是離婚的導火線。

網友曾在PTT發文，好奇大家對於男友的壞習慣是否會選擇妥協：

「假如a是一個懶得洗澡的人，b是一個吃完東西不喜歡收拾的人，當你包容對方吃完東西不喜歡收拾時，相對的，對方不也同時忍受你不洗澡的氣味。當兩個人有著『互相』的默契時，相處下來絕對比其他人順暢許多。」



8. 說謊欺瞞

從小我們就被師長、父母教導「說謊是不好的行為」，這點也被套用感情關係之間，在彼此信任的前提下，就算是打從心底為他著想、善意的謊言，事後若是被對方揭穿了，不只伴侶對你印象大打折扣，欺瞞的行為也極有可能讓兩人的關係陷入冰點唷！

有網友透露婚前曾與別人發生性關係，後來發現對方劈腿後選擇離他而去，沒想到與信仰基督教的先生結婚後坦白過往，卻被對方直指「沒講就是欺騙」，當場分房表明要離婚，也讓其他人表示：

「前男友哪有毀了妳婚姻？是欺瞞毀了妳婚姻。」

「人要為自己選擇負責啦！沒有要玩又要隱瞞諒解的。」



同場加映：3大星座愛情路上運氣最差 最易遇上渣男 雙魚勿再為愛衝昏頭腦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

7. 外貌協會

許多人都曾有過這個經驗，交往前原本說好不會嫌棄你的外貌、身材，不過等到追到手後，就會開始拿你和其他帥哥、美女大肆比較，就連媽媽懷孕生子體重變重，還有可能被嫌棄身材走鐘，有些「外貌協會」的負心漢甚至乾脆騎驢找馬，看到更喜歡的人便二話不說離你而去。

先前有女網友發文分享對自己體態管理有所要求，不過原PO女友只有穿搭時顯瘦，胖的地方都被衣服遮蔽，更是坦言因身材問題逃避和對方有親密舉動，讓不少人傻眼表示：

「嫌棄就分手，愛就不要抱怨。」

「事後嫌女友身材的都是垃圾，無論男女。」



6. 價值觀不同

能夠和另一半從交往、結婚，一路到白頭偕老，絕對不能忽略金錢觀、價值觀是否與自己相互契合！舉例來說，出去餐廳約會吃飯時，不少人會傾向AA制、AB制或者是輪流請客，也有人會針對道德規範、善良同理心等普世價值，判斷自己能不能跟對方繼續走下去。

網絡上雖然有人認同AA制作法比較公平，不過仍有不少網友無法接受與另一半斤斤計較，甚至考慮要分手：

「一開始都一群人一起出門玩，所以大家全部都AA制很正常，後來交往了之後我發現他要繼續跟我AA制，其實我本人真的很接受不了這樣的方式，每一餐吃完就馬上結算，然後給錢，我超級討厭。」



5. 愛情變親情、沒感覺了

當愛情長跑的情侶進入倦怠期，感情不再像是熱戀期充滿火花，反而是昇華成為家人般的情誼，認為自己與另一半此時此刻沒有情侶的感覺，倘若沒有重拾以往的浪漫情懷，這份感情蕩然無存，可能就會變成一句「不愛了」草草收場。

一位女網友透露自己因男友玩電動鬧脾氣，沒想到對方竟已讀不回15天，讓她難過表示：

「我覺得不愛了可以明講，已讀不回是什麼心態？」



男方冷暴力的舉動也讓不少網友勸原PO分手：

「我覺得妳可以跟妳的男友提分手了。」

「趕快放手吧，不要再繼續內耗了。」



4. 衝突爭執

吵架分為兩種，一種是能夠彼此進階的溝通，一種則是吵到天荒地老的口角，前者可以讓彼此了解自己的感受、解決問題，不過後者可能演變成爭執的迴圈，除了問題無法被有效解決，嚴重還有可能演變成暴力衝突，最後雙方皆兩敗俱傷。

有網友在Dcard分享自身遭遇恐怖情人經歷，全身遭毆打瘀傷照曝光，也令其他卡友心疼留言：

「身邊曾有女性朋友遇過類似情形。請堅持提告，這樣的傷害已非單純傷害，這是近乎殺人未遂了。」

「可以撥打113婦幼專線，詢問相關事宜後至醫院驗傷提告傷害罪並申請家暴保護令，家暴不限結婚才能使用，同居時也可以適用。」



同場加映：男朋友真的愛你嗎？6個日常行為看他是否關心你：會尊重你的意願（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

3. 前任因素

無論是交往還是婚後生活，想必不少人最大的剋星就是「對方的前任」了！前男友、前女友彷彿像是這個世界上的不定時炸彈，如果上段感情沒有好好處理關係，藕斷絲連也很容易影響到現在的感情，進一步成為男女分手時的利器。

韓星韓韶禧先前被爆出與惠利前男友柳俊烈正式交往，不過卻被外界質疑無縫接軌，對此韓韶禧強烈否認自己是第三者，除了隔空與惠利在社群上互槓，也特別發文強調：

「我絲毫沒有不尊重和前任那些時光，也沒有打算無理接近的意圖。」



可惜韓韶禧認愛不到一個月便宣布分手。

2. 劈腿偷吃

如果要說情侶、夫妻相處之間最無法忍受哪些事，想必包含劈腿偷吃了吧！沒有拿捏好朋友道德底線，不管是無縫接軌、婚內出軌還是移情別戀，做出只有「情人」才能做的事情，不僅會讓另一半感受到滿滿的背叛感，結婚後也會有法律上的問題喔！

演藝圈最令人印象深刻的莫過於港星成龍在1999年坦承外遇香港女星吳綺莉，甚至還被爆出生下私生女吳卓林，當時他也召開記者會認錯：

「我犯了全天下男人都會犯的錯。」



台灣主持人阿翔（陳秉立）則是在2019年被狗仔抓包和藝人謝忻在台北街頭擁吻，雖獲得妻子原諒，不過其經典名句「沒有拿捏好朋友的分寸」也成為網絡話題。

1. 看不到未來

每個人對於人生計畫有所不同，濃情蜜意時可能只會注重於當下，不過若是要考慮往下個階段發展，包含生活願景、結婚到傳宗接代，有可能因為兩人方向不同而分道揚鑣，也有可能因為男／女朋友還沒有想要定下來，在看不到未來的情況下，最終仍選擇與對方分手。

不少網友在網絡上分享：

「看到他多數衣服都量販店買的、外食費平時每餐也不敢超過150元（台幣），冬天這麼冷也捨不得買暖氣，感覺生活就是很窮，雖然他目前和我出去都願意付錢，但想到如果結婚要受這種窮酸日子就讓人想分手。」

「可以理解他原本家庭不美滿，可能很希望另一半同住且擁有小孩，原本以為這個家人不疼愛的他很獨立自主，從學生時期要什麼向來都自己賺自己買，但卻發現他在與家人互動基本上是逆來順受，可能也源自幼時反應都沒用吧，所以我認痛提了分手。」



網絡熱議分手原因TOP10（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月15日至2024年04月13日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『分手原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



延伸閱讀：

拒當戀愛雷包！十大傻眼愛情地雷 全中你就是超級踩雷王

「愛吃回頭草，一根嚼到老！」最容易復合的星座出爐 雙魚才排第七名

漁人碼頭只排第三！全台10大情侶禁地揭曉 想分手、換男女朋友就來這？

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】