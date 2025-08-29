血月再臨！9月7日「月全食」襲港　天文台教1招拍出震撼「巨月」

上次的血月錯過了沒有拍攝到？ 9月7日香港將迎來2025年第二個「血月」，屆時整個月亮將變成暗紅色！究竟「血月」是怎樣形成的？ 要將這奇景拍下，又需要哪些技巧呢？ 日前天文台就在FB發帖文，教市民如何拍攝最美的血月，大家可以參考下！



Unsplash

據香港天文台指，血月將於9月7日晚上11時26分至9月8日凌晨0時27分再次上演，至凌晨1時30分月全食正式開始，月亮會漸漸染上暗紅色，整個過程歷時約1小時23分鐘，至凌晨2時53分結束，而整個月食過程則會持續至9月8日凌晨4時57分。

資料圖片

血月其實是甚麼？

到底甚麼是「血月」？其實「血月」是一種月全食時出現的天文現象。當太陽、地球和月球連成一直線，地球會擋住直射月球的太陽光，按道理月亮應該會被完全遮住，但因為太陽光會穿過大氣層，再折射到月球表面，而光線穿過大氣層時，光線中波長較短的光會被吸收和打散，而最終剩下吸收和折射率較低的紅光，投射到月亮上，成為大家都看到的「血月」。

難得遇到這種天文奇景，單單用眼睇又怎樣夠呢，當然要拍照留念啦！天文台曾於Facebook專頁就教落，大家若果想要將月亮拍到「巨月」效果，可以利用長焦距鏡頭拍攝，因為每當視角越窄，遠處的月亮便會顯得越來越大，從而達到猶如月亮變大的效果。

為何月亮總跟著你走?

對於「血月」相信大家都已經有所認識，那大家又有沒有發現，當我們看月亮的時候，月亮好像都會跟著我們移動，不管我們去哪，他都會跟隨著我們？而且，當月亮靠近地平線時，為什麼又會看起來變得更大呢？

天文台曾在YouTube 頻道拍片解釋過，我們之所以會覺得月亮跟著我們移動，是因為我們視野範圍的關係，當物體與我們距離越近，其於在我們視野中就會移動得較快，相反距離遠的話則會移動得較慢。而月亮與我們的距離實在太遙遠，所以在我們的角度月亮從來都沒有改變過位置，而覺得月亮好像在跟隨著我們一樣。

月亮為何時大時細?

至於為甚麼月亮在地平線附近看起來好像變大，但在天上卻忽然變小，好像月亮不停地變大又變細呢？天文台表示，人類之所會有此錯覺，其中一個原因是「相對大小假說」。即當月亮接近地平線時，周圍有樹木、樓宇作對比，我們的大腦就會誤以為月亮變大。

而另一個解釋就是因為「龐佐錯覺」（Ponzo Illusion），若我們在一個有透視感的路軌上，畫兩條相同長度的線，一條上一條下，我們會發現下方那條看起來更長。這效果就正如當月亮靠近地平線時，背後有山或者樓宇形成透視背景，我們就會覺得月亮變大。

然而，天文台表示，至今對於月亮錯覺的形成，坊間仍然沒有統一的解釋和答案，大家又認為我們為甚麼會出現這樣的錯覺呢？