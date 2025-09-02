教育局小一申請單張設計用足35年　網民爆笑：30年都仲未返到學

每逢臨近新學期，教育局都會發佈來年「申請小一入學」的單張，以供家長了解申請的程序和重要日期等資訊。 但日前有網民發現該單張封面中一男一女的小學生的設計，竟然已經用超過35年！ 讓其爆笑指「30年都仲未入到學？」，引起一眾網民熱論。



教育局圖片

日前，有網民於社交平台Threads上貼出教育局分別於1987年和2025年所發佈的「小一入學」資料單張封面。從圖中可見，兩張相隔超過35年的封面，不論是格式，還是封面上一男一女背着書包走在上學路上的小學生，都不只是相似，而是幾乎一模一樣！令樓主忍不住笑指，兩位小學生「30年都仲未入到學」。

教育局圖片

翻查過往教育局發佈的小一入學單張，可以見到封面設計多年來並沒有特別變化，唯一不同的是封面的顏色，以及兩位封面主角的位置和方向。1987年的版本中，兩個學生的站位是女左男右，一同往右邊走上學嗎，而2025年的則變成男左女右，並往左邊行走。

帖文一出即引起網民爆笑和討論，有網民留言「蕩失路」、「申請30年都仲申請緊小一」，更笑指封面中的小男孩經過30年，還是和同一位女同學一起上學放學，非常專一，堪稱「人間極品」。亦有網民認為，女孩才最值得敬佩，因為「男孩年年留級，佢都一齊repeat繼續讀小一」，直言女孩真的「有情有義」，「就係因為30年唔使返學所以血色都返曬黎」。

有網民則認為，這兩個小孩或許是30幾年前那對小學生的下一代：「生咗小朋友啫，幾似阿爸阿媽吖」，有人甚至搞笑指，這兩位小學生是不是叫「一心和Chris Wong」，因為他們「年年都留班，年年都開學，年年都叫人幫佢作文」。

然而，對於一張統同樣格式的單張被教育局重複使用超過30年，有網民直言「左右反轉咁又叫創作？」認為完全毫無新意，因每年只是換顏色，或將兩位小學生的位置對調，並沒有其他新的創作和變化。但亦有網民認為「呢啲係回憶」、「真香港集體回憶」，封面不應該被改，而是繼續延續下去。