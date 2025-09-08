塔巴風球｜打工仔湧入天文台FB留言跪求「掛多陣」天文台被改名？

8號烈風或暴風信號現正生效，天文台在今早已發出天氣報告，熱帶氣旋塔巴會至少維持到上午11時，其後又宣布會維持到下午一時。而與往日不同的是，今日就有大量網民湧入天文台的社交平台留言區，詢眾要求天文台多掛幾小時，為自己及徇眾爭取多日假期「掛埋晏晝啦，橫風橫雨點返工啊」。



天文台Facebook截圖

天文台在今早如常在社交平台發出天氣報告，預測今日吹強風至烈風程度東南風，初時離岸及高地達暴風程度，並公布8號烈風或暴風信號會至少維持到上午11點，但仍然令大批網民湧入天文台Facebook留言區要求「掛到晏晝」。

微博@中國氣象愛好者 截圖

大把網民湧入天文台Facebook，要求天文台「掛埋晏晝」，在天文台未正式公布懸掛至下午一時之前，極多網民都認為天文台不應該在早上11點「落波」，為一眾打工仔爭取多日假期，「其實而家個情況係越嚟越大風同大雨，你改11點落係好戇X」、「掛多三個鐘到兩點，唔該」、「現今社會怨氣咁大，嗰風又真係大，咪放足全日俾大家開心下囉，派錢政府就冇㗎啦，派多半日假啦」、「掛多3個鐘啦，橫風橫雨點返工呀。上次差D俾棵樹『宅』到，好彩唔死得」、「新界真係好大風大雨，次次都係落波先橫風橫雨，台長救救我們」、「新界大風大雨」 。亦有部份網民認為在1時10分改發3號並不合理，「大佬，一點全世界都要返」、「我迫返公司都兩點，跟住六點收工」、「唔該掛到兩點」。

「香港交通及突發事故報料組」截圖

亦有部份網民認為今次天文台相當聽取網民意見，8號烈風及暴風信號改為維持到下午一點，將在下午1時10分改發3號信號，有網民湧入天文台Facebook大讚天文台，「至少維持到一點，讚」、「天文台好波」、「天文台台長人美心善」、「天文台最英明一次決定」、「感謝到一點，唔使濕住返工」、「超前部署，做得好，天文台」，在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」，更有網民發文將天文台改稱為「欽天監」（古時掌管觀察天文的官員），「朕非常滿意本港欽天鑑（監）決定將8號烈風及暴風信號會至少維持至下午1時。欽天鑑（監）會視乎本港風力減弱程度，評估改發3號強風信號的時間」。