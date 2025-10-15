屬虎、兔、龍、蛇2026麥玲玲運程｜屬龍易生意外、屬兔因財失義

【2026馬年屬虎、兔、龍、蛇】轉眼間又來到年尾，想知道來年2026馬年生肖運程，怎樣趨吉避凶？《開罐OPENER》就請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖的2026馬年整體運勢，這篇就講解屬虎、兔、龍、蛇的運程+開運大法。



堪輿學家麥玲玲師傅

屬虎2026馬年運程

屬虎的朋友今年雖然運勢冇重大衝擊，但未有吉星進駐，故難以倚靠外力，凡事需要親力親為方可見成果，屬於較為刻苦耐勞的一年。

吉星：由於吉星欠奉，屬虎者的工作尚算有進步，不妨主動進修或參加升遷考核。若打算前往海外可落實執行，人在外地將會有更理想發揮。

凶星：「白虎」、「飛簾」及「大煞」飛臨，容易遇上無理取鬧、脾氣剛烈的女性，要提防小人於背後說三道四，待人處事宜保持低調。

開運大法：

麥玲玲師傅建議在辦公桌放置粉晶擺件提升人緣運，也可佩戴茶晶以消除負能量。

屬兔2026馬年運程

屬兔者踏入馬年屬破太歲，新一年容易因為誤會而令伴侶、朋友或生意伙伴有微言，這種破壞是日積月累的不滿導致關係轉差，故更加需要透過溝通解決歧見。

吉星：「天德」、「福星」及「八座」吉星飛臨，屬兔者的貴人力量充足， 新一年能憑靈感或直覺於投資上輕微獲利，惟避免大額投資，以免先盈後虧。

凶星：「捲舌」及「絞煞」入主，要留心與合作伙伴的關係有變，權責及數目要盡量分明，若心中有疑慮亦宜開誠佈公討論，慎防因財失義而反目。

開運大法：師傅建議可貼身佩戴狗形生肖飾物助旺自身力量。單身者不妨佩戴紅紋石飾物以吸引正緣桃花。

屬龍2026馬年運程

屬龍的朋友來到馬年並無沖合，運勢可望步向平穩。惟始終吉星力量較為薄弱，又有凶星左右大局，故凡事必須多作籌劃，並有心理準備迎難而上。

吉星：「天解」吉星進駐，馬年做事難免會遇上較多波折，可幸最終仍可一一化解，不宜將目標訂得太高，採取較為「佛系」心態，盡力而為但不過分計較得失，結果反而喜出望外。

凶星：「天狗」及「吊客」飛臨，代表出門後容易遇上小意外驚嚇，亦會衝擊家宅運，盡量不宜探病問喪。馬年也不宜與女性合作投資或經營生意，容易因財失義而反目。

開運大法：外遊時容易有小意外驚嚇，宜預先購買旅遊保險，以及佩戴黑曜石飾物抵禦衝擊。

屬蛇2026馬年運程

屬蛇者在剛過去的本命年運勢較為起伏，若在蛇年沖喜的人士則馬年可望延續喜氣，步向穩定性較高的一年。馬年亦可視作重新開始，以積極正面的心態迎接新一年來臨。

吉星：「祿勛」吉星加持，屬蛇者的事業運將會有明顯上揚，可望職位升遷及薪酬調整。

凶星：「陌越」、「病符」、「亡神」及「的煞」凶星飛臨，代表陌生環境帶來的壓力，若蛇年曾轉換工作環境者，馬年仍處於適應階段，情緒較為繃緊，容易影響睡眠質素，需要平衡工作及休息的時間。

開運大法：面對陌生環境容易有精神壓力，宜佩戴白水晶穩定情緒。

資料來源：麥玲玲《2026馬年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。