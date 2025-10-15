屬馬、羊、猴、雞2026年麥玲玲運程｜屬馬血光之災、屬雞陷三角戀

【2026馬年屬馬、羊、猴、雞】轉眼間又來到年尾，想知道來年2026馬年生肖運程，怎樣趨吉避凶？《開罐OPENER》就請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖的2026馬年整體運勢，這篇就先講屬馬、羊、猴、雞的運程開運大法。



堪輿學家麥玲玲師傅

👇👇按圖即睇十二生肖2026年馬年運程👇👇

+ 12

屬馬2026馬年運程

屬馬的朋友今年來到本命年，運勢本來就起伏較大、容易各走極端，加上「午午自刑」為刑太歲，新一年難免要面對不同挑戰，需要謹慎應對。

吉星：「將星」及「歲駕」為事業加持，新一年事業發展順遂，尤其任職政府部門或紀律部隊可大展拳腳，工作表現亦會備受認同，不妨積極把握。

凶星：「太歲」、「劍鋒」、「伏屍」及「三刑」會衝擊健康，新一年要多關心自己及長輩的身體狀況，需要提防受傷或有輕微血光之災。刑太歲之年亦會破壞人際關係，容易招惹是非及遭小人攻擊，建議保持低調。

開運大法：

麥玲玲師傅建議可貼身佩戴羊形飾物助旺自身力量，亦可以在蛇年年底檢查身體，立春後則捐血及洗牙以保平安。若有結婚、添丁、置業或創業等大喜事，有助減低流年衝擊力量。

屬虎、兔、龍、蛇2026麥玲玲運程｜屬龍易生意外、屬兔因財失義

屬狗、豬、鼠、牛2026年麥玲玲運程｜屬鼠變化最大、屬牛小心暗箭

屬羊2026馬年運程

屬羊與屬馬為六合生肖，本質上關係友好，所以屬羊者在馬年有合太歲之象，原則上運勢會較為順遂，容易有新合作機遇出現；惟部分人於相合之年會被合走命格中的重要元素，做事反而會荊棘滿途，故屬羊者的運勢將會走向兩極，相合之年也要有心理準備迎接變化。

吉星：「太陽」、「歲合」、「天空」入主。「太陽」是男性貴人，若銷售對象以男性顧客為主，馬年可望財源滾滾。新一年貴人助力充足，但需要慎防與舊友有誤會爭執。「天空」則代表天馬行空，從事創意工種者可望靈感不絕，可積極把握。

凶星：「晦氣」、「黃幡」、「扳鞍」較為影響人際關係，容易遇上令人煩心的人與事，家宅上亦容易遇到小麻煩。「扳鞍」套用於人際關係上有左右為難，需要小心處理。

開運大法：

師傅建議佩戴太陽石水晶進一步強化運勢，若有人生大事沖喜有助平穩運勢，也適合多出門或拓展海外市場。

移民加拿大港人嘆9大現實困境 只得1事完勝香港：吹噓得太誇張

日本千円新鈔人物揭秘 北里柴三郎創血清療法 被封近代醫學之父

屬猴2026馬年運程

剛過去的蛇年受到刑太歲及破太歲雙重夾擊，不少屬猴者也經歷了跌宕起伏的一年，來到馬年與太歲並無沖合，整體運勢將會趨向穩定，屬重新開始的年份。

吉星：獲「文昌」及「驛馬」拱照，事業有望平步青雲。「驛馬」則代表往外走動，有利異地姻緣，仍在求學階段者不妨嘗試海外升學，打工一族亦可主動爭取出差機會。

凶星：「孤辰」、「喪門」及「地喪」凶星飛臨，屬猴的男士馬年容易有揮之不去的孤獨感，也會衝擊家宅，馬年宜關注長輩健康，若有身體不適應盡快陪同求醫。

開運大法：

宜於四綠文昌星飛臨方位擺放橄欖石文昌塔，驛馬星動有利外遊，建議預先購買旅遊及意外保險，以保平安，也可主動為長輩裝修家居，並多作濟貧善舉以提升運勢。

紅衣女遊港打卡遭圍插土味濃 涉歧視+集體炒車！理性網民:好失禮

屬雞2026馬年運程

屬雞者來到馬年無沖無合，運勢將會較為穩定，不過有吉星加持 新一年貴人助力充足、桃花人緣暢旺，無論財運、事業及感情各個範疇也能受惠，屬漸入佳境的年份。

吉星：「紅鸞」、「太陰」及「天乙」吉星加持，個人魅力大增，可望獲得貴人關顧，單身可好好把握機會，已婚者處於桃花旺盛之年則要抗拒外來誘惑，慎防行差踏錯而陷入三角關係。

凶星：「貫索」及「勾神」凶星入主，代表容易有糾纏不清的關係或財務糾紛，故無論處理感情或金錢問題均要特別謹慎，數目盡量分明，慎防因財失義而致反目。

開運大法：

師傅建議可貼身佩戴黃晶手串，進一步催旺財運，受吉星帶動有機會籌辦喜事而「破歡喜財」，財務方面宜多作儲備。馬年容易捲入金錢糾紛，不宜與人合作投資，凡事必須數目分明。

資料來源：麥玲玲《2026馬年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。