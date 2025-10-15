屬狗、豬、鼠、牛2026年麥玲玲運程｜屬鼠易得罪人、屬牛小心暗箭

【2026馬年屬狗、豬、鼠、牛】轉眼間又來到年尾，想知道來年2026馬年生肖運程，怎樣趨吉避凶？《開罐OPENER》就請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解十二生肖的2026馬年整體運勢，這篇就先講屬狗、豬、鼠、牛的運程開運大法。



屬狗2026馬年運程

屬狗與肖馬關係友好，容易出現新合作機會。不過，合太歲之年運勢容易走向兩極，尤其若被合走命格中所需的重要元素，則做事反而會一波三折。

吉星：「三台」、「華蓋」及「地解」吉星飛臨，為屬狗者的事業增添助力。馬年居所或工作位置上亦有機會產生變動，如住宅、辦公室或商舖搬遷買賣、移居外地等。

凶星：「五鬼」、「官符」、「披頭」入主，代表容易疑神疑鬼及有焦慮情緒，馬年的個人能量較低。新一年簽署文件、合約前必須謹慎了解條文細則。

屬狗開運大法：

麥玲玲師傅建議配戴黑曜石提升正能量，多做運動平衡身心，也可多出席喜宴、壽宴等場合沾染旺氣。

屬豬2026馬年運程

屬豬者來到馬年與太歲並無沖合，有望站穩腳步及重整旗鼓。若曾在蛇年舉辦喜事者，更有利在馬年延續喜氣運勢，整體屬邁步向前的年份。

吉星：「月德」、「玉堂」吉星加持，大貴人星的幫助下凡事逢凶化吉，可望擴闊社交圈子，打工一族能於職場上一展才華，從商者收入水漲船高。

凶星：「劫煞」、「死符」及「小耗」凶星飛臨，屬豬者需要特別注意健康，提防有輕微受傷或其他瑣碎毛病。財運方面有機會輕微破財，會有較多額外開支。

屬豬開運大法：

麥玲玲師傅建議可擺放黃玉聚寶盆以助守財。家宅及長輩健康有受損之象，宜多行善積福，日常也要加倍注意身心健康。

屬鼠2026馬年運程

屬鼠者來到馬年屬沖太歲，故將會是十二生肖當中變化最大的一員，務必謹慎應對。沖太歲之年適宜有結婚、添丁、置業或創業等人生大事沖喜，將相沖力量減到最低。

吉星：「唐符」吉星駕臨，為屬鼠者的事業增添助力，馬年可望發揮領導才能。而「天廚」反映馬年社交運活躍，可望有不少飯局應酬及大飽口福的機會。

凶星：「歲破」、「大耗」、「災煞」及「天哭」凶星入主，代表人際關係上的破敗，尤其容易得罪權貴，慎防因為言語誤會而遭受攻擊。馬年也不宜涉獵高風險的投機炒賣。

屬鼠開運大法：

師傅建議宜貼身佩戴猴形及龍形生肖飾物以緩和沖太歲衝擊，出門亦要慎防意外，緊記事先購買保險。

屬牛2026馬年運程

屬牛的朋友馬年屬害太歲，新一年人際關係較弱，容易被人暗箭所傷，加上有較多健康問題，不同層面的瑣碎困擾總會影響心情，建議屬牛者調節心態，以平常心面對為佳。

吉星：「紫微」、「龍德」、「國印」入主，屬牛者新一年有望借助人脈資源而不乏賺取機遇。投資方面可獲貴人提供資訊而早着先機，又或能與實力雄厚的伙伴合作，整體獲利機會較高。

凶星：「暴敗」凶星影響財運起伏不定，從商者要慎防有「三更窮、五更富」情況，不同月份的業績相距較大，故必須開源節流、積穀防饑，賺取收入後亦可將部分資金購買實物保值，以防入不敷支。

屬牛開運大法：

師傅建議可貼身佩戴蛇形及雞形生肖飾物以保平安。外遊時須注意安全，宜預先購買旅遊保險。

資料來源：麥玲玲《2026馬年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。