住啟德=窮人翻身之地？一區齊7大社會階層　網民教1招由窮L變富人

啟德作為新興發展區，卻有一種另類的社區生態，一邊是造價高昂的私人豪宅「天璽·天」，另一邊則是為基層家庭而設的簡約公屋。這種富貴與基層為鄰的規劃，就令最近一位網民在社交平台發文表示，戲稱若與子女同住該區的簡約公屋，就可以用一招即實現階級跨越。



近日有網民在Threads發表爭議言論，討論啟德區的貧富懸殊現象，戲稱若與子女同住該區的簡約公屋，將「唔使佢哋讀書」，反而要「日夜溝隔離天璽天嘅女/仔」，直言「識人好過識字」，才是實現階級流動的捷徑，引發社會對居住環境與資源分配的熱烈討論。

帖文一出後引來許多網民留言討論，有部分網民真實見證樓主所教招數，「朋友個女讀藍田nord（億萬富豪級）year3前管接送，year4自己同同學一齊坐215x，就係咁比公屋仔溝左，即刻送咗去澳洲。」 、「天璽天嘅家長應該會教自己仔女咪溝公屋仔/妹」、「窮人思維：窮人永遠以為自己可以靠人情關係翻身，卻從不思考自己有咩價值」。也有許多網民認為住啟德並不算富有，「我啟德某私樓業主，供樓之後的生活：返工搭地鐵，平時吃下三哥爭鮮M記，最多用淘寶貨，基本上跟住公屋的差無幾，你們是不是對啟德有濾鏡」。

而部份網民認為樓主所講其實可能性不大，「而家唔會喇，年代唔同。天璽天啲女，3歲開始就年年迪士尼年票，6歲坐商務去日本，小學已經去歐洲滑雪，日日7人車接送，最大嘅煩惱係讀本地名校定國際學校。對面公屋仔，可能第一步把口甜啲埋到身，但之後去迪士尼話要坐地鐵，講去旅行搭唔到嗲，買禮物連條鏈都負擔唔到，2日後就聯絡唔到條女。以前家長就日日博殺唔理仔女。而家啲仔女（尤其係女）全部富養，心理上已經有晒護城河，幾多簡約公屋都無有怕」、「算吧啦，千金小姐好矜貴，屋企日日食花膠燉雞，人地食包有機菜貴過你盒兩餸飯」、「我的姪女住九龍塘喇沙利道一號，一星期食兩三次貴價飯，公眾假期去旅行就唔使講啦，仲有私人法文老師，你啲公屋仔，我驚你連呢啲地方都未去過，驚你班友入到去周身唔自在呀，pandora手鏈我驚你都買唔起，講去旅行你一句嘴都答唔到」。

也有網民認為啟德的社區規劃混雜，在社區上集齊7個不同的社會階層，「超貧窮，貧窮，藍領，初級中產，中產，有錢人，超有錢人全部住埋一齊」，而每個階層也只隔一條街，啟德一區有齊「過渡性房屋，簡約公屋，公屋，居屋，煥然壹居，私樓，海景私樓，海景超級豪宅，黐L線規劃。」而從部分私人樓宇，例如啟德海灣的中低層單位的窗景望出去，視線正正可穿透公園，直接對望世運道簡約公屋的樓宇，形成一道極具張力、貧富對比鮮明的天際線。

啟德區的住屋組合形成極為懸殊的租金差距，頂層的超級豪宅「天璽·天」複式單位成交金額過億之外，月租可高達6萬至10萬港元。而海景私樓如「澐璟」，近月成交價由2千萬至近億元不等。至於一般私人住宅，例如「啟德一號」及「Oasis Kai Tak」，近月成交價由500多萬至逾千萬元，月租則約1.9萬至3.9萬港元。與此形成強烈對比的是，公共屋邨如啟晴邨，根據房委會資料，一個約300呎的單位月租中位數約$2,200港元，而簡約公屋月租金範圍則定於$1,310至$2,990港元。除了月租最低不到$1400，到最高超過10萬元的極端對比外，更為諷刺的是，啟德豪宅「天璽•天」部份樓景看出去是啟德公屋啟晴邨，而相反啟晴邨部份景觀則可以看到部份私樓甚或豪宅，精準反映了其「一區七階層」的社會生態。