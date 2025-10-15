居港外籍教師拍飲食片　網民批冇禮貌+行為不當！遭學校解僱惹議

如今，越來越多人通過拍攝短片來記錄自己的日常生活，但這股熱潮也帶來不少文化與道德的衝突。近日一位在香港擔任英文教師並拍攝生活短片的蘇格蘭籍 YouTuber Kate Barr（edukate___@IG）因一系列被指不尊重本地文化的行為和個人言論，在網絡引起激烈討論。



蘇格蘭籍YouTuber Kate Barr今年來到香港任職英文教師，她熱愛探索香港各區美食，並將自己的日常生活經歷拍成短片發佈，至今在IG已有7萬追蹤者。但她在影片中所展現的行為，包括逆行扶手電梯、隨手亂丟垃圾以及頻繁在港拍片賺取流量卻不願意學習廣東話等，被網民指責為不尊重香港本地文化和冇禮貌。

Kate在今日（15日）凌晨發佈的影片中證實自己被所任職學校以保障學生安全和公關形象受損為由解僱。目前失去了收入來源和與學生的聯繫，計劃返回英國。

Kate爆含稱已被學校解僱（edukate____@IG）

被狠批不尊重香港文化

網絡上對Kate的批評主要圍繞其不尊重香港在地文化和個人行為不當兩大方面展開。不少網民直斥她「食香港人咁多紅利，但一句廣東話都唔識講，連最簡單既『幾錢』『唔該』都無句」、「真正有心融入一個文化最基本係要聽啲local嘅建議吧」，這種不願融入主流文化的態度，被視為對香港社會缺乏基本的尊重。網民質疑她拍片只為賺取流量紅利，卻不願付出最基本的努力學習廣東話。

都有網民批評她經常講「Just one」，即用大額鈔票買一個單價極低的食物，有一次Kate只買一粒鵪鶉蛋和一顆栗子，結果攤檔老闆沒有收錢。網民批評Kate的行為是變相強迫商家不收錢，造成不便。

同時有網民指她多次做出不文明行為，例如在扶手電梯逆行而影響其他人、在街上隨手亂丟垃圾等。Kate過去曾公開表示自己為追求流量而不理會他人感受，並在被人指出行為不當時，理直氣壯地反駁自己坐擁大量香港粉絲，態度傲慢。亦有人指，她來到香港任職語言教師卻不學習廣東話，且屢次做出不當行為並發佈到社交平台，被解僱是咎由自取，「佢本身做老師就應該知道有啲嘢係好敏感係唔可以做嘅」。

支持者轟網絡欺凌Kate

網上也有為kate鳴不平的聲音，有對她表示同情和支持的網民認為，現在網上對Kate的起底、羞辱的行為已經超越了道德界線，構成了網絡欺凌。反駁其他網民「香港人成日話咩其他國家嘅人唔值得尊重，其實最唔尊重人哋嘅就係香港人」、「佢只係嚟咗香港半年 ，踩到連工都無埋⋯⋯」。

對於網民對她不主動學習廣東話的批評和不建議她給小費的意見，Kate也曾作出過回應，表示清楚香港沒有小費文化，但她認為自己不會講廣東話會麻煩別人，所以將小費當作一種賠償。部分網民認為，Kate的態度比許多將講英文視作為理所當然的外國人更懂得尊重，她明白粵語才是香港主流語言。支持者也承認Kate的某些行為的確有不妥，認為可以批評和提醒，但不應欺凌一個喜愛香港、離鄉別井的人。

Kate曾對她給商家小費的行為作出回應（edukate____@IG）

都有人指出Kate患有亞氏保加症（Asperger’s Syndrome），與自閉症一樣，會出現一定程度的社交障礙及固執行為，因此認為，Kate平時極為一致的穿著打扮、以及她難以理解香港複雜的社會規範，很有可能都歸根於這種生理上的情況。