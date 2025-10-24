TWICE子瑜首登維密內衣秀　出道以來最大尺度　火辣照粉絲噴鼻血

引爆全球矚目的《 Victoria’s Secret Fashion Show 2025 》於10月16日閃亮登場，今年焦點落在韓國女團 TWICE 的驚喜登場。成員娜璉、Momo、志效與台灣成員子瑜首度挑戰維密內衣秀，展現性感魅力。



韓國女團TWICE子瑜首度挑戰維密內衣秀。（Victoria's Secret@YouTube）

子瑜公開多張幕後美照，火辣身材吸引超60萬讚。（thinkaboutzu@IG）

而這次子瑜更是大秀好身材掀起討論，而她最近也一連公開多張幕後美照，火辣身材短短 5小時內就吸引超過67萬人按讚。

子瑜分享多張美照

大秀結束後，子瑜10月17日上午也在個人 Instagram 上傳幕後美照，短短數小時便吸引超過 67 萬人按讚。她以淡粉緊身上衣搭配蕾絲胸衣與亮片迷你裙，甜中帶辣的造型讓粉絲直噴鼻血。

另外手上閃耀的黑粉鑽面美甲還印有「 TWICE 」字樣，呼應品牌粉色主題，更成為造型亮點。貼文曝光後，粉絲留言如潮，盛讚她是：

「維密最美瞬間」

「台灣之光太耀眼了！」



【圖輯】點圖放大看周子瑜日常IG靚相👇👇👇

雖然表演大獲好評，但子瑜在秀後透露自己因感冒導致聲音沙啞。她在粉絲互動平台上自責表示，表演當天幾乎發不出聲音，儘管努力緩解喉嚨不適，還是對成果很不滿意。

隊長志效也隨即出面安慰，呼籲粉絲「多誇誇子瑜，讓她不要太難過。」部分歌迷則批評，就是因為公司行程過於緊湊造成。

【同場加映】周子瑜IG深夜突晒半裸出浴照 7張照片獲網民封母胎美女：太誇張（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 60

