日本後生仔想移民香港激增？移港6年日男分享經驗：冇諗過返日本

《九龍城寨》日本爆紅，在當地更掀起一股香港熱。近日一位移民到香港的日本人網紅鈴木（lingmuk.hk）表示，在社交媒體上留意到有好多日本後生仔想移民到香港，他在網上分享自身經歷，認為香港是個有挑戰性的城市，惹來不少網民熱議！



鈴木是一位居住在香港的日本人，平日熱衷於在社交媒體分享自己的日常生活。在近日他在Threads上發文，以自己的親身經歷，全力推介向日本年輕一代移民香港，表示自己定居香港之後「年年都可以挑戰新嘢，人生都變得多姿多彩！」，並分享自己移民的心路歷程「2015年21歲嗰陣訂立咗香港移民嘅目標！19年8月正式移民過嚟香港之後，一次都冇諗過返番去日本」。他直言雖然頭三年非常辛苦，自己一個人在家哭了很多次，但自己從未後悔做這個決定「如果你想挑戰自己嘅話，香港會啱你」。

鈴木推介日本後生仔移民到香港（lingmuk.hk@Threads）

香港生活多姿多彩

鈴木形容在香港的生活多姿多彩，「如果我一直都留喺日本嘅話，做唔到咁多嘢」，他定居香港六年，頻繁搬屋，已經住勻港九新界，2024年還搬入坪洲體驗香港離島區生活。一邊做自己的全職工作的同時還兼顧內容創作，他也表示「喺香港十分可以感受到『一分耕耘，一分收穫』嘅生活」。

2020年，鈴木開設了個人的YouTube頻道，影片內容從早期的留學生活、廣東話自學記錄，逐步擴展到香港生活Vlog，他也在影片開頭以「自稱香港人的鈴木」作為自己的自我介紹。

鈴木的YouTube頻道（リンモク 鈴木 Lingmuk【廣東話學習Vlog】@YouTube）

鈴木也是一位熱衷於挑戰全馬和山賽的跑者，在香港六年，幾乎跑遍了香港所有的行山徑，他更表示「嚟緊第七年，攞身分證成為一個香港人之前，我想行晒100km」。而他堅持運動的動力，竟是香港獨特的茶餐廳文化。因為鈴木幾乎每天都要吃茶餐廳。日常探索茶餐廳也成為他融入本地生活、保持活力的最佳方式。

在港生存不易 融入需要勇氣

但部分網民也反映出許多人香港生活不容易的共鳴，坦言「香港人係香港生存都唔易，外國人更加難」，鈴木本人也承認這份辛酸，回應稱雖然「太辛苦啦」，但只要「慣咗就ok」。

有網民在鈴木的貼文下留言，稱讚「廣東話講得好好」、「多謝你咁鍾意香港」，感謝他為融入香港文化所做的努力。更有網民表示「離開熟悉的地方重新開始需要很大勇氣」，鈴木的經歷讓他們看見了努力的力量。