移民加拿大港人嘆9大現實困境　只得1事完勝香港：吹噓得太誇張

近年不少香港人選擇移民加拿大，將之視為理想的安居之地。然而並非所有人都能在新環境中找到預期中的生活。近日，有連登討論區網友發文分享親身經歷，列出九點直言加拿大被香港人過度美化，實際生活與想像存在落差，隨即引發網民熱烈討論。



連登討論區截圖

近日有連登網友以「老老豆豆，加拿大真係比香港人吹噓得好誇張」為題發文，分享自己在當地的親身經歷，表示香港人移民加拿大後覺得生活好，其實主因是因為住屋環境大幅改善，但加拿大其他方面，例如能源、食物、交通、效率等等可能都不如香港，並詳細列出九大論點，力證當地生活與許多人口中描述的「理想國」存在巨大落差。

1.水電煤等能源開支高昂

網民表示「能源、供暖、用水全部高過香港好多」，帳單金額遠超香港，尤其在冬季供暖需求大增時，「冬天開暖氣仲要小心荷包」，需謹慎控制用量以減輕經濟負擔。

2. 飲食成本持續上漲

網民表示「近幾年超市價錢開始都唔平」，外食費用更為驚人，所謂「自己煮平啲」的說法，往往忽略調味品、燃氣及時間等隱形成本。

3. 薪資水平偏低且增長緩慢

網民表示加拿大多數行業收入漲幅追不上通脹速度，導致實際可支配收入較香港更為拮据。

4. 稅務負擔極為沉重

除高額所得稅外，還需繳納就業保險（EI）、退休金計劃（CPP）及聯邦與省級銷售稅（GST/PST），大幅壓縮生活開支，「俾咗政府一大截先剩生活費」。

5. 治安問題日趨嚴重

偷車、入室盜竊、持械搶劫及吸毒遊民等事件在加拿大頻生，並非所有社區都如想像中安全。

6. 氣候陰冷難適應

冬季長期缺乏陽光，對居民心理健康造成實質影響，並非單純「習慣咗就得」。

7. 政治環境令人失望

自由黨政策被指劫富濟貧，中產階級稅務不斷加重，而新民主黨則陷入內耗，「缺乏實幹」，缺乏有效治理。

8. 中產與富人成為財政提款機

政府通過加稅、縮減免稅額及削減福利等方式，補貼窮人福利，將財政壓力轉嫁至中產及富人的社會群體，「財政壓力越嚟越大」。

9. 行政效率極為緩慢

無論是銀行開戶、地址證明、轉賬、文件認證還是政府部門處理文件，各項手續動輒需等待數週之久。

樓主亦在文尾補充在香港樓價極高、租金負擔沉重，中產也未必買到像樣的單位，但在加拿大用合理價錢就可以租或者買到大屋，「仲有花園、車位，住得闊落舒服」，但實際上就將「住得舒服」放大成「加拿大生活好」，只能滿足住屋需求，而其他方面其實未必好過香港，認為香港人吹噓得太誇張，但本質上只是在香港「買唔到樓」，在加拿大終於買到。

帖文一出後引來極多網民留言討論，有部份網民支持樓主，「加拿大係比好有錢嘅人去」、「根據隔離飯香理論，愈難移到嘅國家就係最好」、「千好萬好都是香港好」、「治安不嬲唔係好，不過對比其他國家真係算係咁，英美班鬼頭真係醉酒佬會冇啦啦動口動手。香港治安真係近乎世界第一既，嗰邊住house 預咗去long trip 會被人爆格」。亦有部份網民認為只要有錢，樓主大部份所講的問題都能解決，「可以話成個地球都啱住，如果唔啱住只係因為你唔夠錢」、「對couple 加埋揾300-400k左右，加拿大根本過得幾舒服」、「以前有錢人先去，而家啊豬啊狗都去，咪發現好多窮人避唔到嘅問題」。