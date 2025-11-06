港漂75呎劏房大改造！竟分到8大功能區　網民：麻雀雖小五臟俱全

香港居住地方狹窄，不少市民絞盡腦汁務求將寸土寸金的空間用到極致。而近日一位港漂就在社交平台分享了她爆改劏房的經歷，透過自己的智慧竟然能在75呎的空間內劃出八大功能區。



港漂形容「住香港劏房就像跟陌生人同居」（小紅書）

近日一位港漂在小紅書上載一條影片，分享自己改裝香港劏房的經歷。據她分享，這間劏房月租5千，大概7平方米（75呎），設有獨立衛浴。她在影片開頭指出「住香港劏房就像跟陌生人同居」，她在門口加裝一個門簾，目的是為了隔斷旁邊住客的鼻鼾聲以及遮擋光線。首先一入門的玄關處就擺放了一個鞋櫃和一些雜物。

遺體存放公立醫院要收錢？明年起按日計最貴$550/日 網民:窮到咁

鏡頭一轉就到了屋內的「多功能區域」，有一個抽濕機和一些健身器材還有化妝品和化妝鏡，這個區域同時包括了她的「健身房」和「化妝間」。她又演示在屋內健身，手腳舒展不開，健身就像「特工遊戲」，「必須無比精准地將手腳塞進每一個可以容納的縫隙」。

+ 7

轉過多功能區，就到了集合「書房」、「琴房」、「會客廳」以及「睡房」於一體的空間。一個書架就是一間書房，放了一部電子琴就變了琴房，地下放一個懶人沙發、一張瑜伽墊就是會客廳，同時她充分利用了高架床下和衣櫃門空間用以置物，而到了「廚房」區域，則擺放了不少電器，如空氣炸鍋、電飯煲、洗衣機等。最後就是她形容為「这么暧昧的浴室我也是第一次见」的獨立衛浴空間。

即使在傢俬以及雜物數量繁多，「轉身都困難，一腳踢到底」的劏房內，通過這位港漂的「爆改」，將整間房進行功能化分區，實現了居住空間利用最大化。

日本人不敢主動辭職？連代客離職公司員工都求人炒老闆魷魚

不少網民大讚這位港漂的改裝智慧，紛紛留言表示佩服。「麻雀雖小，五臟俱全」、「雖然小，但是感覺好厲害啊！整理的井井有條，什麼都有的感覺！」，也引起同樣蝸居在劏房的網民強烈共鳴「我也才6平方，香港會給所有囤積癖和睡覺質素差的一記重拳」，與樓主的「極繁主義」相反，有網民則選擇減少自己的物品「太多東西了，我也住劏房，東西是能少就少」，而樓主也回覆「我一開始也這樣想的，可是我過得好痛苦，還是想讓自己快樂一點」。