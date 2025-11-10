移英港人回流怒罵英國「垃圾國」列4宗罪：當去咗Working Holiday

近年來大批港人選擇移居英國，但異地生活挑戰重重，並非人人都能適應。近日，一名移英港男宣布自己要回流香港，而在讚美香港的同時還力數在英國生活的種種不滿，引起網民熱議。



日前，一名移英港人在社交平台上表示「終於可以同人講，我要回流香港la」，並透露自己移居英國後，常常質疑當初移民的決定，坦言「好掛住屋企人，好掛住以前份工」。他形容回流香港的體驗是「由地獄返返嚟天堂」，「香港真係好方便 又多嘢食 稅低人工高 咩都有得玩」，認為自己是「及時止損」，離開了他眼中的「第三世界國家」。他慶幸自己能回流，並表示希望盡快找到工作。

批評英國生活質素差

他又列舉了多項英國生活的劣處，直言「呢個垃圾國家，留返畀你哋玩」。他指英國是「美食沙漠 日日唔係三文治就薯片」，其次是稅務與政府政策，他認為政府「諗盡辦法揸乾打工仔」，不僅稅率高企，更不斷找機會罰款，他透露自己曾在一星期內接獲兩張告票。最後他直言「呢啲垃圾地方 周街難民 印度人」，認為社會環境不理想。

他稱自己不稀罕英國護照，即使拿到護照也不會選擇留下，只會將這段時間「當係去左Working holiday」。

個人能力不足才是主因

對於樓主的言論，網民反應兩極。其中不少網民將樓主在英國的困境歸咎於其個人能力和適應性，有網民直言「有本事去邊都無問題，無能力去邊都搞唔掂，返香港都係死路一條」，並指出「其實如果你窮，去到邊都係第三世界國家」。

至於英國飲食問題，有網民反駁「日日薯片三文治似乎主因係閣下經濟能力同廚藝不濟」。而對於樓主稱一星期內被罰兩張告票，也被網民炮轟「一星期兩張告票真係你自己問題喎，開車唔可以跟返法例開嘅咩？」。

大多數網民雖然強調「回流冇問題，人各有志」，但認為樓主不應在回流後惡意詆毀英國「不必要踩其他地方」。同時也有網民一針見血地指出「一早講咗移民係一件難事，唔係人人都有咁既能力同毅力」，提醒移民也需要強大心態來面對異地生活的種種挑戰。

網民共鳴：理解回流選擇

另外有網民對樓主不稀罕英國護照表示共鳴，稱自己也在英國生活了兩年半後亦有同感「 但我唔鍾意呢個地方, 你送護照都無用」。

此外，都有部分網民對樓主回流的想法表示理解和支持，不少人祝福樓主「回流真係唔係問題，不用勉強，做人最緊要開心」。認為樓主有勇氣嘗試並做出改變是好事，「試過唔啱就走，完全正確～祝一切順利」。有同樣想法的網民也對樓主表示羨慕「有得揀回流真係好」、「支持你回流，講真我都就嚟頂唔順」，表示回流也是一件需要勇氣的事，鼓勵樓主不必理會他人看法，「無一個地方係100%完美」，無論在何處，認為選擇適合自己的生活環境最重要。