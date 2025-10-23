被熊咬比刀刺更可怕？專家揭日熊襲擊人類主要「打臉」原因極恐怖

今年日本野生熊隻襲擊傷人事件頻傳，有日本專家對此進行了深入研究，發現熊主要襲擊人的上半身，而有90%的受害者的面部都出現傷口。



（richard-lee@Unsplash）

據日媒報道，鑒於2023年日本熊襲擊造成的傷害創下歷史新高，秋田大學高級重症監護中心的中永士師明教授及其團隊，分析了該中心當年收治的20名受害者的病例。結果發現，受害者的受傷部位多數集中在上半身，其中面部佔90%、上肢佔70%、頭部佔60%。

日本熊出沒全國分佈圖！多個港人旅遊熱門地都有 只有3區最安全

教授解釋，黑熊平均身高在1到1.5米之間，當牠們站立時，前肢可以輕易地攻擊到人類的臉部。而且熊在戰鬥中會習慣性地咬住對手的嘴部以達成窒息的目的，因此牠們知道臉部是要害，也使得人臉成為牠們主要的攻擊目標。

迷你保溫杯「喝兩口就沒」到底誰在買？網民曝神奇用途1類人必備

若面部遭受熊的攻擊，會對受害者將來的生活造成巨大影響，例如眼球破裂導致失明，或唾液腺受損等。此外，如果頸部血管被咬斷，受害者可能因失血過多或氣管受損，而導致窒息死亡。

據說熊攻擊人不是為了進食，而是為了逃跑。專家解釋「他們會迅速接近目標，然後站起來恐嚇對方。首先會使用熊爪攻擊，熊襲擊造成的傷口通常是混合型的，既有類似被行駛的汽車撞到那樣的『鈍性創傷』，也有類似被鋒利的刀刺傷的『急性創傷』，因此這種傷口比一般的傷害更深、更複雜」。

耳機｜開60%音量是慢性自殺？醫生揭戴耳機3大壞習慣恐致聾

中永教授和研究團隊分析患者病例發現，熊襲擊對受害者精神方面的影響也相當大，有41%的患者患有失眠症，29%的患者患有譫妄症（意識喪失），約80%的患者都出現了某種程度的精神問題。

最後，中永教授說，一旦遭遇熊襲擊，無論實質的傷勢輕重如何，那種可怕的程度，足以對受害者造成終生難以磨滅的陰影。

日本亞洲黑熊研究所的米田一彦先生曾表示，若與熊偶遇時，逃跑的人會被視為「弱者」並被追趕，所以無論是在平原還是山區，逃跑都是沒有好處的。雖然可以選擇後退，但會有摔倒的危險，因此發現熊隻時，抱住樹或電線桿、不要動，不要暴露自己是人類會比較安全。而熊在早上和晚上都很活躍，因此避免在這段時間靠近山脈行走非常重要。若不幸被襲擊，則應優先保護頭和頸部，再根據情況做出對策。