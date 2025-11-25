25歲「乞食科」港男揸$35萬想移民英國！網民教路列「生存守則」

近年不少港人選擇移居外國尋求更好的生活，而在移民潮中，資金門檻也一直是熱門話題。近日，一位香港青年發文提問，自己計劃35萬港幣積蓄前往英國曼城，詢問這筆資金能否支撐展開新生活，隨即引起網民熱議。



日前，一位港人在Threads上提問「25歲一個人攞35萬喺曼城落地夠唔夠？可以生存到幾耐？」。他自述背景是「乞食科U grad」，在香港從事文職兩年多「做得唔係好開心，無咩事業心/上進心」，自己「唔求發達, 夠洗就得」。

他亦表示自己是典型的「獨家村」，日常娛樂不多，「平時都係睇下YouYube/Netflix/書/瞓覺」。打算以BNO 5+1途徑移民到英國，但對於35萬港幣的積蓄是否足以應付落地初期生活，並向網民請教「對我呢個年紀/situation想移民去英國有無咩建議」。

Threads截圖

蘇民峰2026年馬年運程｜12生肖總運勢全面睇+財運桃花運排名

青春是本錢

多數網民認為35萬港幣對於新移民的單身青年來說，作為過渡是綽綽有餘，關鍵在於心態。有不少過來人以自身經歷鼓勵樓主「我當年22年開97後Visa走個陣Budget得18萬，已經夠兩公婆走人」、「好多年前我23歲帶住2萬蚊就去咗外國」、「我一條友帶10萬港幣準備過嚟」。

而且年齡是樓主的優勢，「25歲後生根本就冇嘢輸，唔得嘅咪當working holiday」、「後生仔一律建議試下先」、「青春係最大本錢，可以無限嘗試新體驗新工種新生活模式」。

有網民幫樓主計劃，指雖然35萬開局夠用，但前提是「要慳住慳住」，建議樓主「慳啲一個月用600鎊」，可以住Share House，提醒「買車買樓就唔好諗」，資金只是「未搵到工嘅safety net」。

冬天猝死｜醫生教6大保命關鍵 後生仔都小心!早上做這運動最危險

（資料圖片／余俊亮攝）

心態決定一切

有網民覺得「錢夠，只係心態上啱唔啱生存係另一回事」，建議樓主「即刻搵工同埋乜工都要做」、「肯轉跑道唔難找工」，可以考慮「做送貨、做倉、做巴士司機都搵到食」。

另一派網民提醒樓主必須做好心理準備和職業規劃，雖然「獨家村的生活習慣好適合」，但要考慮清楚英國是否真的適合自己，最好「拎兩個星期假過嚟實地考察下都好」。

遊日注意｜女子京都遭鹹豬手拍屁股 警方冷回「一句話」引熱議

移民生活都並非想像中輕鬆「移民要面對嘅嘢好多，唔好為移而移」，如果移民只是為了逃避在香港的不開心，則要慎重考慮「如果係因為想去而去，咁當然好。如果係因為想逃離而去，要諗清楚」，強調「後生、錢唔多、冇目標，過到嚟英國隨時迷失過你喺香港」。