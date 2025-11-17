移英港人回流打工呻辛苦　2大不適應位懷念英國「Hea住都揾到錢」

近年來，不少港人選擇移居海外追求更廣闊的生活空間，但當中也有人因家庭或經濟考量選擇回流。一位從英國回流到香港的港人，在社交平台上分享自己的回流後感到不適應的親身經歷，引發網民熱議。



樓主描述，他原本在英國自己創業「雖然係英國搵得萬幾蚊，但係過緊嘅係逍遙快活嘅生活」，由於生意不需日日處理「基本上每日都好得閒」，甚至可以「攞啲時間去踩單車周圍去」，簡直「退休生活咁款」。

Threads截圖

回港用「時間換金錢」

而回流香港之後，轉為靠勞力搵錢，工作是輪班制。「雖然搵得多返少少，但咪又係fg價位」，而最令他不能接受的是，返工之後「好多時候夜晚10點先收工」，「根本冇咗全日時間」。他感嘆「放假嗰兩日其實都好難發掘自己興趣，因為真係攰到唔想搞咁多嘢」。他又表示「英國真係越嚟越差，我亦都唔鍾意英國」，但自己習慣了「英國時hea住都搵到少少錢」的生活，現在已經不適應「香港嗰隻用時間去換取金錢嘅方式」。

對於網民疑惑樓主為什麼選擇回流，他解釋「屋企人都係香港，同埋我係英國真係儲唔到錢」，拋開生活習慣不談，英國「重稅」和高昂的增值稅（VAT）也是他離開的原因。

(a-perry@Unsplash)

網民認同生活模式差異

樓主的親身經歷引起網民熱議，不少網民認同樓主對兩地生活模式差異的感受，指出「係英國hea慣返香港好難再適應，個節奏都唔同」、也認同英國生活「真係好得閒，完全冇晒壓力，但代價係冇錢」，有留言鼓勵他既然有選擇，就應該選擇令自己開心的生活模式，直言「返去香港唔慣，搞唔掂咪返英國生活囉，無問題嫁，遊戲規則容許你咁做」，並指出「眼界廣闊嘅人就會知道人係為咗生活唔係生存」，也有人提醒「有冇諗過除咗香港同英國仲可以有其他生活方式？」。

（資料圖片 / 梁鵬威攝）

不適應原因不在地方轉變

亦有網民表示「做人就係有辣有唔辣，但睇長遠都係揾多個錢最實際」，不少人點出「英國係儲唔到錢」的現實，建議樓主「諗吓想先苦後甜定鮮甜後苦」。亦有人認為，樓主的不適應不單單是轉換地方所致，強調「根本自已做生意同打工係兩回事，唔關地方事」。

（Unsplash圖片）

亦有網民表示「成日覺得『隔離飯香』」，去到哪裡都不會真正開心，建議樓主要學會放下比較，因為「開心唔係去到邊度，而係點樣同自己相處」。