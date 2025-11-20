新加坡代理部長嘲港隊球員/球迷白痴？盤點6大優勢香港完勝新加坡

近日網上流傳一條影片，影片中新加坡文化、社區及青年部代理部長，在贏得亞洲杯外圍賽第三圈後，在更衣室與新加坡隊慶祝時表示所有香港球迷以及香港球員都是白癡，引來極多網民譁然，而現實中更有不少人將香港與新加坡作對比，但新加坡真的所有層面都超越香港嗎？



資料圖片

亞洲杯外圍賽第三圈C組，香港對新加坡在星期二正式落幕，香港隊最終以1:2飲恨落敗，其後在網上流傳一條影片，影片中新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉在更衣室與新加坡隊慶祝時，表示「所有（香港）球迷都是一群白痴，球員們也踢得像白痴一樣，但你們就踢得像雄獅一樣」。而其後部長亦在其社交平台Instagram表示應該展示更多尊重，「我收回我之前說的話，香港隊確實很強悍，們的球迷也全力支持他們，這一點我們應該尊重」。

而近年不少人都會將新加坡同香港作對比，更有人稱新加坡在各方面都比香港更樂觀，有網民早前就曾盤點過香港完勝新加坡的六大「冇得輸」的旅遊或移民優勢，大家又是否認同?

完勝點一：有真山可以行

IG:jumbotsang

財政司司長陳茂波過去曾在電台節目表示，旅客到香港旅遊與到新加坡不同：「嚟香港旅遊同到新加坡旅遊，又不可同日而語嘅，我哋（香港）呢度好玩好多。香港起碼有真嘅山，又可經香港入內地玩。」雖然他後來表示講笑，但也引起了網民熱議。

說到香港的山，隨便數數都有很多座知名的山脈，大帽山、大東山、太平山、鳳凰山等，每座都各有特色，不同季節也有不同的風景，看芒草、黃葉、賞吊鐘、櫻花等都有不同的熱點；而提提熱愛行山的朋友們，全個新加坡只有一座約150米高的山。在行山的層面上，香港又的確「無得輸」。

完勝點二：消費稅

Unsplash@jangus231

如果曾去過新加坡旅遊、抑或對當地有認識的朋友，應該會知道在當地消費需要徵收消費稅（簡稱GST），又稱「商品及服務稅」，而新加坡徵收的增值稅，稅率為9％，間接增加市民購物的負擔；而香港特別行政區一直實行簡單稅制，沒有徵收稅基廣闊的消費稅，也沒有對進口貨物徵收應課稅品稅，當然香港本身百物騰貴就另計了。

完勝點三：醫療

在醫療層面上，新加坡的公營醫療服務比香港有稅率，平均輪候時間短一截，不過要注意的是新加坡的公立醫院比香港的貴上許多，醫療項目採逐一計算方法（類似私家醫院）。根據新加坡官方醫院資料，私立醫院的門診費用通常高於公立醫院，私立醫院的雙人房每天就要$400至$800新幣（約港幣$2300至$4700），特需病房每天費用更高達$5000新幣（若港幣三萬元左右）以上。而公立醫院的單人床病房每天約$540（約港幣$3200）新幣，開放式病房（無空調）每天$41新幣（約港幣$244），普通門診約$20至$40新幣（約港幣$119至$238）。相比起香港醫院急症室診症只需$180的收費，就算急症室病床亦只需$120一天，新加坡的收費實屬天價！

另外新加坡醫療服務強調用者自付，僱員強制每月將薪金約20%向中央公積金計劃供款，當中的大約30%會撥入醫療儲蓄戶口，隨年紀增長逐步下調，另外也有強制醫保。

完勝點四：買車特別貴

Unsplash@Florian Wehde

新加坡的交通便利程度與香港不相伯仲，同樣有鐵路、雙層巴士等提供多條日常線路，交通費比香港也是更便宜。不過假如你是駕駛人士，移民新加坡後也想擁有自己的座駕的話就要注意了，因為新加坡買車是出了名的貴，新車稅金、牌費甚至可以比車價更貴，作為參考買車前要買的擁車證已接近7.3萬美元，還要以投標的方式購買！不過某方面來看的確有效減少車流量，改善道路擠塞的情況，效果比起加隧道費來得實際。

完勝點五：天氣

Unsplash@mikeenerio

覺得香港已經很熱了嗎？新加坡是位於熱帶東南亞的一個島國，一年都有4季不過全部都是夏天，大致分為熱、好熱、非常熱同超級熱，全年溫度一般在25°C 至 32°C，怕熱的朋友移民前真的要想清楚呀！而香港全年溫度一般在14°C至32°C，至少一年會有幾個月涼涼哋？

完勝點六：娛樂

Universal Studios Singapore

說到娛樂方面，很多去過新加坡旅遊的網民都認為新加坡比香港更悶更無聊，以主題樂園為例，雖然新加坡有環球影城（USS），但是面積只佔20公頃，而常被詬病「好細」的香港迪士尼樂園則佔地也有126公頃，比USS大6倍有多。再加上正如司長陳茂波所說，來香港旅遊的旅客可以經香港返內地玩，的確增加了不少娛樂的項目。

韓國天團BLACKPINK亦將在明年一月在啟德開兩場演唱會（資料圖片）

另外追星也是一大娛樂，新加坡方面知名的明星可能只有孫燕姿、林俊傑等，但你可能仲會疑惑，原來他們是新加坡人？而香港由7、80年代起，有數不盡的知名影視紅星，如周潤發、張國榮、梅艷芳、劉德華等，每粒星都衝出國際，而除了近年有香港天團MIRROR加持之处，也有不少韓星年年都來港開見面會，講追星邊有得輸？同埋香港有得食香口膠，也算是另類娛樂吧（？）