2026年十二星座財運排行榜｜白羊易金錢糾紛　山羊座投資須謹慎

準備踏入2026年，台灣玄學家小孟老師就在個人YouTube頻道講解了2026年馬年十二星座財運排行榜，老師綜合分析，明年對多數星座而言，是充滿機遇與挑戰的「財富變革之年」。究竟財富運程是水漲船高，還是需要步步為營？一起來看看詳細解析吧！



小孟老師開頭先建議大家在即將到來的2026年，在穿著方面可以多選擇黑色或咖啡色系的服飾。因為「黑馬一匹」 ，黑色會是明年最好的顏色，黑色並非不吉利的顏色，而且有反詛咒的力量。

（小孟老師星座塔羅@YouTube）

第12名：山羊座

2026年對山羊座而言，是徹底財務重整與金錢觀念重塑的一年，需要極大的理智與耐心。年初賺錢的企圖心和行動力雖然強勁，但需警惕伴隨而來的衝動消費風險，金錢可能「進得快，花得更快」。投資或副業上切忌貪心或盲目聽信他人建議，否則易有短暫損失。今年須特別注意與親友間的金錢往來，任何合夥或借貸務必白紙黑字寫清楚，以避免產生信任危機。九月起情緒性開支將會增加，需避免因心情不好而亂花錢。

整體來說，山羊座若能堅守理性，嚴格控制開支，懂得拒絕人情，才能在波動中穩固地守住財富。

第11名：白羊座

白羊座明年的財務運勢將會非常波動且難以預測，因此必須專注於穩定收支並避免情緒性消費。一月到四月，容易因為追求物質享受而衝動消費，如購買昂貴設計品或突然換手機。儘管四月會迎來加班津貼或投資小利等額外收入，但開銷也會隨之暴增，因此大額支出務必事先做好比價與分期規劃。下半年，財務將面臨突發事件的考驗，譬如信用卡被盜刷、線上詐騙，或因朋友推薦導致高風險投資虧損。八月之後，情感與金錢容易糾纏，可能因替親友墊付支出而感到後悔；而九月到十月期間，合作款項或退款容易延遲不清。

建議白羊座今年應簡化理財方式，避免過度依賴信用卡或信用貸款，切忌貪圖一時方便，才能避免被突如其來的金錢浪潮拖垮。

第10名：雙魚座

2026年對雙魚座而言，財務狀況將起伏明顯，需要拿捏夢想與現實之間的界線。年初二月到四月期間，收入有短期成長的機會，但必須警惕。三月是全年最需注意的時期，應仔細核對所有轉帳、線上支付或購物退款，以防因小失大的不必要損失。下半年，財務將進入重整期，壓力感增加。雖然七月可能有突發性的額外收入，但也同時要警惕因廣告誘惑、替親友代付，或為浪漫關係而產生的衝動消費。特別是十月，容易出現退款延遲或與人合作產生金額爭議。

總之，雙魚座若能減少感性花費，多用現金並記錄支出，並在關鍵時期三思而後行，就能避免掉入金錢陷阱，守住穩定收入。

jace陳凱詠是雙魚座（jacechw@IG）

第9名：金牛座

2026年金牛座的財運呈現穩中帶旺的趨勢，但將是「會賺也會花」的一年，如何將收入轉化為實際儲蓄是最大挑戰。從三月到八月間，金牛座將迎來多元的收入機會，特別是通過專業技能、創意副業或分享知識，有望獲得額外之財。然而，由於受不穩定的能量影響，容易因突發靈感、現實折扣或朋友推銷而衝動購物或入股，務必保持理性。下半年，家庭相關支出會顯著增加，九月和十月財務波動較大，需避免因紓壓或人情壓力而亂花錢或借錢給朋友。

建議金牛座全年必須記帳分配預算，避免越賺越空。此外，為增強馬年財運，建議可在房間擺放開運竹或仙人掌，並選用象徵「黑馬」氣勢的黑色或咖啡色底盤或花盆，藉此吸收好的行星能量，幫助財運步步高升。

姜濤是金牛座（keung_show@IG）

第8名：水瓶座

2026年對水瓶座而言，是財務變動明顯的一年，需要謹慎規劃金錢流向。年初一月，會開始關注房租、稅務等固定支出壓力；但隨後二月到三月，將迎來加薪、接案或臨時收入等賺錢機會，行動力強勁。然而開銷也同步增加，尤其容易花在旅行或進修課程上，因此理財務必設定明確目標和預算。年中七月和九月，偏財運顯著升溫，有望透過人脈合作、伴侶關係或抽獎獲得意外獎金或分紅。同時也要警惕為情感、人情或面子而出現的交際開銷。九月到十月間，處理合約與合作細節時需格外謹慎，避免因信任錯誤而導致金錢糾紛。

整體來看，水瓶座能靠實力與人脈創造收入，但若缺乏自制力或過度好奇心，錢財將快速流失。守住理性、學會拒絕，是穩住財運的關鍵。

第7名：人馬座

人馬座2026年財運整體上屬於中等水平，但仍需留意波動。年初到三月，雖然將迎來投資機會和賺錢靈感，但卻極易衝動消費，例如在旅行或購物時買下不必要的高價物品，或因朋友聚會而大量支出。此時要特別警惕親友的借貸或合作請求，尤其二月需防範因感情關係而引發的非理性花費。進入四月後，處理合約和理財文件時要當心陷阱。五月起，與家庭相關的額外支出會突然增加，例如婚禮紅包、家庭聚會或協助家人應急開銷。雖然九月到十一月間偏財運有所提升，會帶來小額回報或意外獎金，但要嚴格控制消費慾望，避免衝動網購或出國購物。

2026年人馬座的財務是好壞交替的，所以理性規劃、量入為出，是守住財富的關鍵。

第6名：天蠍座

2026年天蠍座的財務運勢整體偏向穩定，但下半年波動會增加。上半年，日常理財較為平穩，開銷主要集中在家庭支出與社交應酬。然而，從 五月到年底，財務將受不可預測因素影響，雖然會帶來短期投資或合作機會，但同時也容易出現突發意外支出，例如朋友邀請共同投資或向借貸。建議此期間務必避免借錢給他人，並小心理財陷阱。十月開始，雖然會有分紅、獎金等小額偏財入帳，但也要警惕購物慾望上升，容易在出國或網購時過度消費。

整體而言，天蠍座需要列出開銷清單，控制非必要支出，並保持理性規劃與慎選投資，才能維持穩定的財務狀況，避免因好意而增加不必要的負擔。

陳蕾是天蠍座（pantherchan@IG）

第5名：天秤座

2026年天秤座的財運整體穩中帶旺，但將是「賺多少花多少」的一年。上半年，事業運勢強勁，特別是 三月至六月間，從事設計、行銷或藝術相關領域的人，可望因升職、接案或拓展副業而獲得不錯的報酬。然而，一月到四月需防範金錢流向不穩，避免因情緒性花費，如為討好伴侶或社交應酬而導致資金吃緊。下半年，七月到十月將是財務活躍的時期，八月有望迎來薪資調整或副業收益的提升。不過，十月需警惕為維持生活品質而過度消費。此外，十月、十一月期間要注意臨時開銷或帳單堆積問題，務必提前規劃現金流。

值得一提的是，今年投資運頗佳，若能把握他人建議的類股、基金或虛擬貨幣，有望在金錢上有所提升。整體而言，天秤座若能節制衝動、守住理性，年底將可保持盈餘。

第4名:處女座

2026年對處女座而言，財運整體將呈現穩中求進的趨勢，但消費支出也會隨之增加。上半年，將透過強大的人際網絡和團體合作獲得額外收入，特別是三月至六月間，業務、行銷或設計領域的人接單運極佳。然而，這段期間切記要防範合約陷阱，絕對不可因朋友情面而代墊金額或共用帳戶，避免因信任錯誤而導致損失。下半年，八月到十月將是賺與花的並進高峰期，收入可望因副業或新技能紅利而提升，但消費慾也隨之暴增，主要用於形象、科技升級和美化家居。九月需留意因療癒心情或社交聚會而增加的開銷。

整體來看，處女座今年是從為錢焦慮轉為讓錢為工作的關鍵年份，妥善記帳並設定儲蓄目標將是穩定財運的必要條件。

林家謙是處女座（terencelam0903@IG）

第3名：雙子座

2026年雙子座的財運可謂是水漲船高，主題是「靠智慧致富」。從春季開始，將迎來穩定收入與意外進帳的雙重喜訊，透過副業、投資或業績分紅獲得驚喜。五月到六月間，理財思維會變得更清晰，是規劃長期儲蓄或保險配置的好時機，並能藉由口才、行銷溝通能力創造可觀的收益。進入下半年七月，正財收入穩定成長，特別是從事創意、教育或網絡媒體領域的人，表現亮眼將獲得回報。此外，今年伴侶或合作夥伴的財務助力轉強，適合共同投資房產或開啟副業，懂得共享資源將是致富關鍵。

整體來看，明年只要雙子座肯付諸行動，荷包絕對不會空空如也。

第2名：獅子座

2026年對獅子座而言，將是金錢豐收的一年。下半年幸運能量強大，工作與投資上都能吸引資源與機會，自信心提升，思考更加大膽。尤其八月行動力驚人，適合嘗試新的賺錢模式，無論是創業副業、短期投資或電商平台，都有望迅速見到收益。職場中也容易因成果突出而獲得加薪、紅利，甚至被高薪挖角。七月開始，金錢流動順暢，將收到禮金、分紅或提成等意外之財，更有機會靠出眾品味將興趣轉化為收入。九月是調薪、定價和談判報酬的最佳時機。

整體而言，獅子座只要願意主動出擊並善用貴人運，正財與偏財皆能夠開出漂亮的成績。

ivyso是獅子座（ivyysooo@IG）

第1名：巨蟹座

2026年對巨蟹座來說將是財運豐收且穩定的一年。上半年會充滿自信，敢於嘗試新的收入來源，特別是將興趣轉化為副業或透過專案合作獲得額外報酬。四月到五月間，在情感與人際互動中受益良多，可能獲得伴侶的創業資金或家人的資源支持，財務壓力隨之減輕。六月到七月，理財投資規劃執行順利，並能從兼職教學或商品銷售中獲得額外進帳。下半年，尤其八月到十一月，將迎來穩定的現金流與財務能量，生活品質顯著提升，適合規劃家庭旅遊或添購汽車家電等長期需求品。此外，伴侶與親友的資金助力強勁，有望獲得共同投資房產、現金饋贈或保險理賠等意外的好運。

整體來看，巨蟹座在2026年能同步實現長期財富規劃與享受生活中的小確幸。

資料來源：小孟老師星座塔羅