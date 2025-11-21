蘇民峰2026年馬年運程｜12生肖總運勢全面睇+財運桃花運排名

又到年尾，好多人都關心來年的運勢走向，近日堪輿學家蘇民峰師傅在他的YouTube頻道「峰回路轉」上傳了2026馬年十二生肖的運程預測，為大家詳細講解各個生肖的等運程走勢，並提出一些實用建議，幫大家提前了解各種機遇與挑戰。



蘇民峰YouTube Channel截圖

屬馬2026年馬年運程

屬馬人士踏入本命年犯太歲，在各方面容易產生變動，同時亦要小心意外受傷，情緒亦會受到影響，但2026年有利於儲錢，亦有機會在事業中提升地位。詳細運程：蘇民峰2026年屬馬運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬羊2026年馬年運程

屬羊2026年「太歲相合」，各樣事情都比較穩定，人緣運比起2025年更勝一籌，容易有貴人輔助。詳細運程：蘇民峰2026年屬羊運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬羊各樣事情都比較穩定，人緣運比起2025年更勝一籌（hungkaho@IG）

屬猴2026年馬年運程

屬猴的人士在2026年相對較為平穩，吉星「驛馬」星進駐會有更多旅行、搬屋的機會，而凶星「孤辰」會令心情容易孤獨、不開朗。詳細運程：蘇民峰2026年屬猴運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬雞2026年馬年運程

屬雞2026年相當不錯，雖然「午酉相破」算是輕微犯太歲，但整體來說犯太歲狀況就並不嚴重，交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助。詳細運程：蘇民峰2026年屬雞運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬狗2026年馬年運程

屬狗今年「太歲三合」，人緣好，各樣事情都比較穩定，除容易惹人妒忌、心情容易覺得孤獨之外，也容易惹是非、人事不和，師傅建議小心處理文件、契約等，亦注意不要酒後駕駛。詳細運程：蘇民峰2026年屬狗運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬豬2026年馬年運程

屬豬今年並無沖太歲及犯太歲，因此無特別大的疾病。亦容易得到上司幫助，亦有破財之象，另外會有小疾病，影響力並不算大。詳細運程：蘇民峰2026年屬豬運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬豬可以買些平時不捨得買的東西，以應破財之象（ansonlht@IG）

屬鼠2026年馬年運程

屬鼠2026年沖太歲，有遷移、外出、變化之象，以及容易筋骨、手腳、背脊受傷，蘇師傅亦建議盡量用錢買一些較為保值的東西，避免白白破財。詳細運程：蘇民峰2026年屬鼠運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬牛2026年馬年運程

馬年屬牛太歲相穿或太歲相害，影響雖然就相對輕微，但蘇師傅建議要言詞謹慎，盡量不要主動惹是非，亦會有老闆、上司相助。做生意上，人緣運也不錯，亦可能有客人提供生意機會。詳細運程：蘇民峰2026年屬牛運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬牛容易得到老闆上司的賞識，能夠得有力貴人扶助。（jeffreyngai@IG）

屬虎2026年馬年運程

屬虎2026年太歲三合，整體運程中上，「合」代表人緣好，單身人士今年有機會認識到異性，另外有貴人輔助，打工一族可望升職加薪。詳細運程：蘇民峰2026年屬虎運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬兔2026年馬年運程

屬兔到了「天喜」桃花年，又加上財運年，單身人士容易認識到可以發展下去的感情，即使已婚，別人對你的觀感亦會相對提升，間接提升事業運勢，整體運勢就更加順利。詳細運程：蘇民峰2026年屬羊運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬兔2026年排名方面財運排第一，桃花就排第二（keung_show@IG）

屬龍2026年馬年運程

屬龍今年相對普普通通，平平穩穩，整體運勢相對平穩，較少突破的機會。但地位有望提升，打工族易升職加薪。做生意的人，公眾觀感和行內名氣皆有所提升，間接對事業有助益。詳細運程：蘇民峰2026年屬龍運勢+財運桃花運排名一文睇清

屬蛇2026年馬年運程

屬蛇今年是「咸池」桃花年，代表交際應酬、人緣好，間接對事業都有幫助，打工一族容易升職，做生意在行內的名氣地位亦得以提升。詳細運程：蘇民峰2026年屬蛇運勢+財運桃花運排名一文睇清

資料來源：圓方出版社、 YouTube頻道@ 峰回運轉