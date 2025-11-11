2026十二生肖財運+事業運排行榜　屬鼠波動大、1犯太歲生肖排包尾

2026年將至，你的生肖是犯太歲還是迎來事業財運大突破？台灣玄學家小孟老師為十二生肖進行了全面的運勢分析，涵蓋了事業、財運、等多個面向，各個生肖都將面臨不同的挑戰與機遇。無論運勢是吉是凶，老師都強調保持樂觀心態才是吸引好運的關鍵！



小孟老師介紹2026年馬年12生肖運勢排行榜（小孟老師星座塔羅@YouTube）

2026十二生肖運勢排行榜｜第12名：馬

屬馬的朋友由於受到犯太歲的影響，2026年的工作壓力會比較大，變動較多，並且容易在與同事或上司產生磨擦。上半年將會面對一連串挑戰，但只要能夠穩定心態、專注於跑出成績來證明實力，到了年尾將有機會逆轉形勢，甚至獲得升職。

財運方面，起伏會比較大，尤其是3月、6月和9月必須提防投資失誤和意料之外的開支。雖然正財穩定，但偏財運欠佳。因此，小孟老師建議大家必須保持低調，嚴格遵守紀律與合約細節，理財宜保守，遠離借貸或高風險的投機項目，切記穩字當頭。

Day許軼屬馬（6y_day@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第11名：兔

屬兔的人明年會有破太歲的情況，事業阻力會比較大，工作上容易出現人際摩擦，所以必須保持低調，遇事要記錄清楚。不過，幸運的是，會得到「急薪」的援助，而且有貴人運。在3月和9月，將有升遷或不錯的合作機會，務必好好把握。

財務狀況大致穩定，但投資和偏財方面要小心，4月和8月可能會有突發開銷。如果目前有高利率或大額度的貸款，建議儘快還清會更加穩陣。整體而言，小孟老師的建議是要以穩健理財、分散風險為原則，將合作條款寫得清清楚楚，這樣就能順利度過挑戰，抓住好運氣。

姜濤屬兔（keung_show@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第10名：鼠

屬鼠之人受沖太歲影響，明年財運波動會比較明顯，整體運勢起伏不定，尤其是在職場和財務方面感受最深。上半年容易遭遇人事變動或突發任務，2月、5月和8月需要謹慎應對，避免口舌是非，並妥善儲存重要的檔案。進入6月後情況會逐漸穩定，如果可以主動爭取表現，有機會迎來事業轉機。

財務方面，需要注意3月和9月可能會有突如其來的支出或資金延誤，最好預留備用金以防有突發情況出現。雖然5月和11月可能會出現額外收入，但投資策略應保守分散，避免高風險操作，穩住比較好。

edan呂爵安屬鼠（edanlui@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第9名：牛

屬牛的朋友受到害太歲的影響，2026年雖然整體運勢看起來較為穩定，但在人際關係和合作方面會比較波動，容易遇到一些小麻煩。尤其上半年可能會突然接到新任務，或者遭遇人事變動。建議必須把事情記錄清楚，凡事用數據和資料說話，避免產生誤會。幸運的是，3月和9月將有貴人出現，這是爭取升職或資源的好時機。下半年亦將會慢慢看到努力的成果。

財運整體不錯，但2月、6月和8月要特別留意花費，避免因為合作而造成損失。4月和10月適合進行小額、分散的投資理財，穩紮穩打地累積財富會讓你更安心。

cloud雲浩影屬牛（cloudwann@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第8名：雞

屬雞的朋友們，2026年容易有破太歲的狀況，事業上需要防止內耗。不過，工作運勢會逐步往上爬升，整體會變得越來越順利，只要付出努力通常都能看到好的成果。在3月和9月，將有特別的機會被升職或受到讚賞。上半年表現不錯，但6月要特別注意與同事或合作夥伴的溝通問題，重要的事情最好白紙黑字寫下來留紀錄。下半年工作量會增加，建議把流程整理清楚，以免過勞或出現混亂。

財運方面算穩定，除了正職收入，還有機會賺取一些外快。但1月和4月可能會出現突發開銷。投資方面，切記要分散風險，不要一時衝動投資高風險項目。

Gigi炎明熹屬雞（yiminghay@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第7名：虎

屬虎之人2026年的運勢起伏有進有退。在工作上可能會遇到不少波折，尤其2月和7月挑戰特別多，需要保持耐心和彈性去應對。4月可能會出現短暫的好機會，但9月和11月千萬別太搶風頭，以免惹麻煩。幸好下半年情況會逐漸穩定，只要持續努力，成果就會慢慢顯現。記得要多依靠團隊和貴人的協助。

財運方面，正財穩定，但偏財運不太理想。3月和8月要小心投資失誤，同時要預防突發開銷。建議到了年終有資金回籠時，可以先還清欠款，再規劃好分散投資和長期理財。

jeffrey魏浚笙屬虎（jeffreyngai@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第6名：龍

屬龍的朋友，2026年的運勢屬於穩中求進、暗藏機會的階段。工作上發展較穩定，有向外拓展人脈和新業務的機會。3月和9月特別適合行動。年終可以爭取參與重要項目或跨部門合作。但要小心有人從中作梗，記得凡事要白紙黑字留底。年底前後，可能會出現升職或轉換工作的機會，建議保持保守但有彈性的態度，逐步朝自己的目標邁進。

財運方面，主要以固定收入為主，賺取外快的機會不多。2月、7月和11月要提防不必要的花費或借錢的風險。理財方式要保守一點，多儲蓄少消費，不要輕易投入高風險的投資項目。

nancy歸綽嶢屬龍（nancykwai@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第5名：羊

屬羊的朋友2026年的運勢將會轉強，並且有貴人相助。工作運會越來越好，之前的困難將會慢慢消散。3月以及9月非常適合主動爭取表現，開拓新的機會。上半年可以多花時間改善工作流程和人際關係，而下半年則有機會憑藉自己的專業爭取資源，成果會越來越顯著。

財運方面算穩定，固定收入可靠。2月和8月有投資機會，但務必小心操作。4月則要留意小額花費和社交應酬的開支。年終過後可能會獲得獎金或有資金回籠。5月和11月資金變動較大，需要保守處理。總體而言，「穩」最重要，記得分散投資、控制花費，好好把握貴人和機會來累積實力。

洪嘉豪屬羊（hungkaho@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第4名：狗

屬狗的朋友明年運勢是穩健進財、機會無限。事業會越來越順利，3月和10月非常適合表現自己和拓展人脈。5月是事業發展的重要時機。到了年終，要特別仔細檢查合約或協議的內容，避免疏忽導致問題。年底有機會得到主管肯定，也適合開始規劃未來的職業道路或進修方向。

財運方面也不錯，固定收入穩定。過年後的2月、8月和9月有投資機會，但操作時必須小心。年終記得要準備一筆備用金。11月和12月則適合儲蓄和進行長期的理財規劃。

Jace陳凱詠屬狗（jacechw@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第3名：蛇

2026年屬蛇之人運氣會逐漸好轉，有貴人相助。你們在工作上會慢慢進步，上半年適合打穩基礎、優化流程。3月到5月事務較多，需要有計劃地應對。3月和最後三個月，是爭取升職或進修的最佳時機。年終可以嘗試跨領域合作，但簽約前一定要把責任劃分清楚。6月要小心人際問題或被人陷害，務必保持冷靜，並把重要的事情記錄下來。

財運方面算穩定，固定收入可靠，但2月和8月可能會有突發性開銷。投資要避開高風險項目，春天做短期投資前必須評估好風險。年底財運會慢慢回升，有機會獲得獎金或額外收入，記得要控制預算，準備好備用金，別衝動消費。

arvin曾傲棐屬蛇（arvin.t_@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第2名：豬

屬豬的朋友將迎來偏財順利、事業拓展的好運，終於可以揮別2025年的壞運氣！工作運勢穩步向上，4月和9月非常適合進修新技能或重新規劃自己的職業方向。年底有機會與其他部門或不同領域進行合作，可能會出現升職或接手新任務的情況，建議一步一步穩紮穩打，同樣是重要的事情務必記錄下來並分階段完成，以便爭取更多資源。6月遇到難題時要保持冷靜應對。

財運方面還算穩定，正財可靠，但2月和8月要注意突發性花費，切記不要隨意借錢。年終可能會獲得獎金，5月和11月也有小筆額外收入。總體來說，適合整理財務，存點錢並做好長期規劃。

anson lo屬豬（ansonlht@IG）

2026十二生肖運勢排行榜｜第1名：猴

要恭喜屬猴的朋友將迎來事業突破、財運旺盛的一年。明年在工作上將會有很多突破和變革的機會。上半年必須打穩基礎，下半年則會逐步落實新的計劃。農曆新年後的三個月，非常適合提出新的提案。6月如果遇到挑戰，可以透過調整溝通來化解。全年應採取分階段推進的策略，並維持資金的流動性。人脈運勢暢旺，非常適合拓展社交圈並善用外部資源。

財運方面穩定且有成長潛力，正職收入穩定，偶爾會有額外收入。1月和4月要注意與房產或突發性開銷。2月、8月和9月是評估投資的好時機。建議年初就要設立應急基金，優先清償高利息的債務。年底財運會更明朗，適合累積儲蓄和規劃長遠資產。投資務必謹慎，要設定停損點，並仔細檢視財務狀況和開支明細，這會讓你在明年有更好的表現。

AK屬猴（_kisang_@IG）

最後，小孟老師提醒大家，如果覺得自己在2026年運氣不太順，也無需太過在意。要保持樂觀開朗的心態，專注於正面的想法，不要讓負面情緒佔據自己。因為心態越積極，好運就會被吸引過來，相反，如果太悲觀，壞運氣反而會持續出現。飲食運程只是一種參考，目的是讓大家有所防範，並不代表這些事就一定會發生。

