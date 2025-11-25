港妻偷睇手機驚見$268爆房單！老公被踢爆發爛渣拋「神邏輯」卸膊

日前一名港妻在社交平台發文揭露自己發現老公出軌的經歷。她深夜查看丈夫手機，發現了一封預約時鐘酒店的確認電郵。隨後，丈夫不僅以「我壓力好大」的渣男金句推卸責任，還在被揭發後，企圖刪除賬戶毀滅證據，引起網民熱烈討論。



有一名港妻在社交平台接連兩日發文，公開自己丈夫疑似開房出軌的證據。她以「好奇心殺死一隻貓」為開頭，坦言自己育有兩個女兒，「唔應該半夜見另一半瞓著咗個電話冇lock機就撳咗入去睇」，樓主在丈夫郵箱發現一封預約時鐘酒店的確認電郵。她首先自我欺騙，以為是詐騙郵件，打算幫對方重置密碼 。

發現證據 老公發爛渣否認

Threads截圖

但丈夫半夜兩點醒來之後，樓主冷靜地以「我有個App用咗你email登記想reset password」暗示自己已看到電郵。隨之而來的是「一陣寂靜」，丈夫竟然以「受害者姿態」回答「你咩都睇到晒啦，肯定驗屍咁驗勻逐個check，我壓力好大」。

Threads截圖

樓主附上的截圖證實，郵件顯示一間位於旺角的時鐘酒店的確認電郵，清楚註明「2 人入住」、「2 小時」的使用時間和「$268」的交易金額，成為難以辯駁的出軌鐵證。樓主也感嘆「原來出軌只有 0 次同無數次」。

二次對質 對方刪賬戶毀證據

她時隔一日再次發文，表示「出軌從來唔係一個人嘅錯」，也「知道自己眼光太差，但我同時理解自己是值得被愛的」。她直接問出「你有冇收到reset password嘅email?」，對方仍然「死撐」並反駁「冇！我唔知咩嚟」。

Threads截圖

而當她直接指出「$268果個交易」時，丈夫仍然說謊，表示「唔係我㗎」，甚至講出「我冇去，我俾人呃」。樓主試圖再次登入該郵箱時，發現賬戶已經被刪除「唔怪得知可以一直聲大夾惡扮冇收到reset password email」。對於丈夫的連環否認，樓主也表示「學會釋懷，學會放過自己，有今生無來世」。

Threads截圖

網民力撐：不要心軟

這條貼文也引起網民熱議，有網民為樓主加油打氣，表示「好奇心冇殺死你，佢幫咗你」，將這次意外揭發視為「個天要幫你」。鼓勵樓主將痛苦轉化為動力，認為「早啲知道都好，唔使再浪費時間在垃圾身上」、「將來一定會多謝自己咁勇敢」。更有網民直接指出，男方「又唔專一又窮又冇錢又唔錫你又唔理小朋友」，這次的發現「或者都係一件好事，個天畀緊另一條路你揀」。

網民亦猛轟丈夫的「渣男」行為，指出情緒勒索是這類人的常見操作「被揭發後，發爛渣係基本操作，然後就賴係你搞到佢咁」、「呢啲人早走早着，做錯事第一時間狡辯，然後完全冇道歉，唔覺得自己有錯」。

從對方的反應也可以看出「基本上發得惡既99%都係無怪錯嘅」，有過來人提醒，去得時鐘酒店開房通常是「長年出軌」的慣犯，提醒樓主不要心軟「千祈唔好信佢得一次」。