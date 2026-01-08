2026開工吉日吉時｜馬年4大吉日+相沖生肖　教開工4步拜神秘笈

2026農曆新年將至，商戶們也要開始籌備新春後啟市事宜，祈求新一年生意興隆。堪輿學家關世華師傅早前發表2026丙午馬年開市吉日指南，為打工仔及商舖提供擇日參考，助其在新春後擇吉時啟市，寓意開市大吉、財源廣進。



堪輿學家關世華師傅發表了2026年馬年開始吉日，為打工仔及老闆提供擇日參考，同時提醒，對於大部分需要在法定假期後提前上班的行業，在農曆正月初四當天，雖當日並非傳統吉日，但若必須於此日開工，亦可按照當日吉時進行重要事務，以圖吉利。

開市吉日一：農曆正月初九（西曆2月25日 星期三）

沖煞：沖鼠

吉時：上午七時至下午三時前、下午五時至七時前。

開市吉日二：農曆正月十五（西曆3月3日 星期二）

沖煞：沖馬

吉時：上午九時至十一時前、下午一時至三時前、下午五時至十一時前。

開市吉日三：農曆正月十七（西曆3月5日 星期四）

沖煞：沖猴

吉時：上午五時至下午三時前、下午五時至十一時前。

開市吉日四：農曆正月初四（西曆2月20日 星期五）

沖煞：沖羊

吉時：上午七時至九時前、上午十一時至下午一時前、下午五時至十一時前。

第一步：選擇吉時吉日

開工吉日通常由公司負責人或公司管理人員的生肖作參考，要選擇避免與其沖煞的日子。至於在開工吉時方面，建議在午時（上午11點至下午一點）前進行，因為午時前陽氣最旺盛，能為公司帶來正能量及財運。

第二步：祭拜儀式

祭拜儀式一般在公司或商店門口的明亮處進行，擺放供桌與祭品，並由公司負責人或高層人員帶領全體員工參與。

第三步：祝禱與流程

祭拜儀式需準備一對蠟燭、三牲、五果、發糕或蛋糕、甜湯圓（紅豆、綠豆、糖）、三杯酒、三杯清茶，祭祀者，須誠心祝禱，向神明稟告公司名稱、地址及開工吉時，祈求神明保佑公司業務順利。

第四步：派開工利是

開工當天，老闆通常都會準備開工利是派發給員工，並向員工送上新年祝福。