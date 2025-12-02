宏福苑五級火｜翁靜晶致敬捨身外傭「陪到最後一刻」建議政府咁做

大埔宏福苑五級火震驚全球，傷亡人數仍在增加。一向敢言、有「女俠」之稱的翁靜晶，昨日（1日)在其YouTube頻道發放在公開講座中發表言論的影片，片段中她講述收到不少外傭在受災現場的影片，表示會向遇難外傭家屬提供捐助，亦狠斥這場造成嚴重傷亡的災難是「人禍」。



翁靜晶昨日在其個人YouTube頻道「危險人物2.0」，上傳她在澳門書香文化節講座的演講影片，就大埔宏福苑發生的五級火災分享個人睇法。

（危險人物2.0@YouTube）

翁靜晶開頭直指宏福苑火災絕非自然災難，事發之後很多行為都證明「你之前係可以做」，但卻「冇做」。她強調，在這種社會氛圍中都要有良知、「如果我哋連呢個勇氣都冇嘅，連嗌救命，係叫政府去改善嘅勇氣都冇嘅話呢，咁就一定係更加多人犧牲」。

向遇難外傭家屬提供捐助

翁靜晶表示除了感謝眾多消防員的付出，也認為大家應該向外籍家庭傭工致敬。她見到現場片段，有來港只有幾日的外傭手抱BB在哭，也有外傭姐姐堅持與照顧的老人家「留守到最尾」，「有邊個諗到兒孫滿堂嘅一個家庭，到最尾喺死嗰一刻，係你個外傭姐姐喺你身邊拖住你隻手呀」，更坦言「有時真係個工人好過啲仔女呀」。她認為這絕對是香港社會需要銘記的，她亦宣佈將會為在火災中犧牲的外傭家屬，進行5萬到10萬港幣不等的捐助。

建議政府盡快凍結戶口

除此之外，翁靜晶在片中也有提建議，政府和受災市民如何追究責任和取得賠償。她認為政府必須採取緊急行動，「就係政府一定要快快就去凍結晒呢班人啲戶口先」，以防資金會有被轉移的風險。因為受災市民若自己沒有購買保險，就只能向有關單位追求賠償。不過賠償關鍵在於「要證明到係佢哋嘅疏忽，而導致呢件事發生」，但目前為止起火原因仍未有確切的定論。

（危險人物2.0@YouTube）

發泡膠與「煙囪效應」

翁靜晶也將宏福苑的慘劇，與2017年英國導致72人死亡的「格蘭菲塔（Grenfell Tower）」大火進行了詳細對比，她解釋，兩起火災事件非常相似，都在翻新工程中使用了發泡膠材料用作外牆包覆，令火勢在外牆與建築之間形成了「煙囪效應」，火勢在 格蘭菲塔事件中在短短「七分鐘時間係衝咗上頂」，而且兩次事件發生的大廈都沒有火警鐘。她最後強調「我唔同你講竹棚，我就算我畀你個圍網我畀你過到骨都好，但係你嗰個發泡膠係無得講嘅」。

（危險人物2.0@YouTube）

最公道做法：拆卸重建

翁靜晶指宏福苑不是加多利山的豪宅，是「經濟房屋」，屬於「居者有其屋」。她進一步分析，香港的地權屬於政府，物業只算是「租客」。火災燒不掉土地，但保險公司在計算賠償時，只會賠償建築的「建造費」，而不計算地價。由於地價佔了整體價值最貴的部分，即使有保險，賠償金額對於住戶而言也不算很多。

因此，她認為政府最公道、最直接的做法就是「畀翻一間一模一樣嘅畀佢哋」, 而樓宇維修工程日後應統一由政府接管，設立維修基金「以後如果要是大維修，統一由政府去搞」，應該從維修基金出錢，而對於老年業主，應考慮豁免大維修費用。翁靜晶直言現在的維修工程逐漸演變成「一種勢力鬥爭」，屬於社會中「誰大、誰惡、誰正確」的體現，強調這種現象是絕對不可以發生。

資料來源：危险人物2.0