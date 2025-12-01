宏福苑五級火｜地盤推「篤灰制」嚴打吸煙！違者罰$3000+1大懲罰

大埔宏福苑五級火災的慘痛教訓，讓建築業界神經繃緊。近日，有網民在社交平台分享了一張地盤禁煙通告，規定違者將面臨高額罰款及「即時趕出地盤」的重罰，這張禁令迅速引起網民熱議。



近日有網民在FB專頁「車cam L（香港群組）貼出了一張地盤禁煙令」，表示「率先有地盤帶頭，好事」，只見通告清楚寫明「嚴禁在地盤範圍內吸煙」，而最引人注目是其對違規者的懲罰「違者罰款$3000及即時趕出地盤，不另行通知」。其中「即時趕出地盤」這六個字被特別加粗標註，對依賴地盤工作為生的工人來說，懲罰力度極重。

通告還標示了WhatsApp舉報電話，鼓勵工友及民眾以「列明時間地點並影相作實」的方式進行檢舉，強調公司「收到舉報會嚴格執行」。

讚同禁煙是必要之舉

這張禁令迅速引起網民熱議，絕大多數網民對地盤的這項嚴厲禁令表示強烈支持，認為是經歷了慘痛教訓後必要且即時的措施。許多人直言，地盤本來就是火災高危區「根本就係應該咁做」，十分支持地盤禁煙。網民都希望可以強硬執行並加大懲罰力度「要嚴厲執行及永不錄用」。

網民質疑執行力度

雖然大部分人認同這是必要措施，但仍有不少網民對其最終效果抱質疑態度，擔心規定最終只會流於形式。眾多網民表示地盤禁煙令並不是新鮮事「張紙就一直存在嘅，10幾廿年都有話唔俾」，但執行力度並不樂觀「舊聞啦！有人執法先算」、「張紙不嬲都有，啲人咪一樣食」，有同是地盤工人的網民現身說法「個個地盤都罰5000以上啦，我做嘅地盤罰10,000，咁又點呀咪一樣咁多人食煙」。

另有網民建議實行「篤灰制，每篤到1個就分10%，肯定個個都好積極」，亦有網民指出執行的關鍵在於高層「你唔聽就罰你老細，就係咁簡單」。