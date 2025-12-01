居港內地生缺席「做present」竟賠錢俾組員！網民：財神Freerider

讀書生涯中難免會遇到各形各色的free rider，而近日，一位香港學生在社交平台分享一則校園經歷，指一位內地組員無故缺席課堂匯報，事後竟向其餘組員每人提供2000港幣作為賠償。樓主對這種行為感到極度不解與冒犯，對此網民熱烈爭辯，到底「收定唔收」？



日前，一位香港學生在社交平台發文分享一宗有關同組free rider的事件「冇諗過真係會遇到呢啲事，有病到」。該名香港學生指，課堂匯報當日，同組的內地同學無故「冇出現到」。事後，這位組員竟然向其餘5位組員每人提供$2000港幣作為賠償，試圖用錢來擺平這件事。樓主對此行為感到不解，直言「大陸人究竟係咩思想？以為有錢就咩都解決到，講真爭你嗰兩千咩」。

Threads截圖

港妻偷睇手機驚見$268爆房單！老公被踢爆發爛渣拋「神邏輯」卸膊

樓主補充，組員已經將錢款退還，表示「香港人不會收的」，並將此行為歸結為「大陸人同香港人嘅分別」。

99%港人都搞錯！9件日常用品隱藏用法大公開 馬桶蓋竟可秒拆洗

這次事件引發網民激烈討論，有網民認為組員的行為雖然「好大陸」，但比起那些直接失蹤的free rider，這位同學已經算好有誠意「有俾錢，paidrider 唔係freerider」、「拎一皮出嚟道歉得體過本地freerider啦」、「俾2千咪算好，香港人2千都唔會俾直接ghost」。

大埔宏福苑火災捐款｜仁濟、樂善堂10大捐款渠道連結+服務一覽

還有網民勸誡樓主，接住這筆意外之財，不要同錢作對，「2000蚊做project，我願意啊」、「我真係會收…不知幾多free咗都冇表示」、「財神都唔識接」、「收2000蚊幫佢做埋佢嗰part真心賺咗」。提議樓主應該持「商人心態」看待這位「財神free rider」，建議「下個sem繼續同佢做groupmate」，甚至可以發展成長期客戶。

另有正義派網民認為退還才是正確做法「你做得好，唔可以助長歪風」。批評該名內地組員「以為 2000 好多錢？你哋蝕咗幾多個鐘做埋佢嗰份呀」，強調金錢絕對比不上組員付出的時間和精力。