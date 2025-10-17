韓男疑勒死女友再用特別「電櫃」藏屍！1年後屍體零腐爛全國震驚

韓國近日發生一宗駭人的兇殺案。一名韓國的中年男人去年因投資問題跟女友鬧翻更將其勒斃並藏屍，但事發後一年才被揭發，最詭異的是，遺體亦沒有因腐爛而發出異味，兇手甚至照常生活及假裝被害人仍在生，直至女方家人報失蹤，命案的處理手法才被公開。



一宗在1年前發生的兇殺案直至近日才被揭發，兇手處理屍體的方式相當驚人（뉴지스）

兇手是一名41歲韓國男子，2024年10月20日，他因與女朋友在投資問題上出現分歧，發生激烈爭執，盛怒之下在女方住所將她勒死。為假裝女友仍在生，兇手這一年來利用她的手機與女方家人聯絡，在對方寓所行兇後亦有繼續交租。殺害女友後，兇手更用對方的信用卡消費，甚至以她的名義貸款。

一名41歲男子因與女朋友在投資問題上出現分歧，盛怒之下將她勒死（Anne Nygard@Unsplash）

這些舉動看似天衣無縫，但仍然引起受害者家人懷疑，全因「她」近一年從未打過電話回家，只以通訊軟件與妹妹聯絡，又不肯接聽來電，於是女死者的妹妹於今年９月底決定報警。面對警方打電話查詢受害人下落，兇手要求現任女友代為接聽，又要她向警察表示受害人一切安好。對事件不知情的現任女友感到奇怪，質問兇手後他坦白事件，現任亦馬上報警，最終警方在全羅北道群山市一座別墅發現受害者的遺體。

泡菜雪櫃內部能夠穩定恆溫，溫度亦不會隨著製冷「大上大落」（락앤락）

受害者的男友沒有即時埋葬或丟棄屍體，只將屍體放入一部泡菜雪櫃藏屍，神奇地屍體沒有任何腐爛並傳出異味，所以行兇者才能瞞天過海近一年。

原來，在韓國泡菜雪櫃與普通雪櫃並不同，泡菜雪櫃內部能夠自行降溫，令泡菜在穩定的恆溫下可保持脆度，味道發酵亦較慢，對於食用大量泡菜的韓國人而言是一款非常普遍的家電。部分較高級的泡菜雪櫃型號更可控制溫差在0.3度之間，所以要長期維持低溫並非難事。

遺體被放在泡菜雪櫃一整年，與普通雪櫃不同，幾乎未有任何腐爛（Brett Jordan@Unsplash）

由於不是以冷風直吹，泡菜雪櫃溫度不會隨著製冷「大上大落」，除了細菌難以繁殖，遺體亦因此放了一整年仍幾乎未有任何腐爛，令調查人員相當驚訝。兇手被捕後已承認犯案，而事發前女友曾借給他1億韓圜（港幣約$54.6萬）用作買股票，不排除有人因財務問題而動殺機。