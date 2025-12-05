宏福苑火災｜火場濃煙致命率遠高於燒傷！防煙面罩可隔煙達30分鐘

大埔宏福苑火災造成傷亡慘重，這次災難亦令大家提高了防災逃生意識。不少家庭都可能備有小型的家用滅火器、防火毯，但其實防煙面罩也相當重要，因為濃煙比火焰更加易致命。但究竟防煙面罩要怎樣揀選？它是怎樣發揮效用？價格又如何?



根據香港消防處安全守則指出，火災中大多數死亡個案都是由濃煙或氣體窒息所致。 美國消防協會(NFPA) 也有類似統計，指火災死亡案例中，吸入濃煙（Smoke Inhalation）是導致死亡的首要原因。而美國消防署(USFA) 的報告更具體指出，在住宅火災中，89% 的死亡案例均涉及熱燒傷或煙霧吸入，其中單純因吸入濃煙致死的比例遠高於單純被火燒死。

濃煙內含劇毒氣體，一旦吸入，可能會導致呼吸困難、意識模糊等徵狀。所以防煙面罩是火場中爭取黃金逃生時間的關鍵防護裝置。

防煙面罩用途

市面上買到的防煙面罩，主要由耐高溫罩體和高效濾片/濾罐兩大部分組成，設計都較為輕便。罩體材質可以抵禦高溫，內部的濾網能夠過濾火場濃煙中產生的一氧化碳等有毒氣體。

防煙面罩能在火警期間提供15至30分鐘的乾淨空氣和清晰視野，幫助使用者保持清醒，沿逃生路線撤離，或安全地留在單位內等待消防救援。

雖然工業用防護面罩也可以過濾顆粒物，但材質多不耐高溫，功效遠不如專業防煙面罩。不過，如果如果緊急情況下沒有專業裝備在身邊，工業防護面罩亦可作為應急之選。

防煙面罩使用四步曲

香港消防處先前聯同無綫製作短片《防災貼士你要知》中亦有教導市民如何正確使用防煙頭套，總結為四字策略「開、拔、套、拉」。

開：撕開鋁箔包裝或打開盒蓋，取出面罩後將其撐開

拔：拔開濾氣閥蓋

套：確保濾片面朝前，將面罩從頭頂向下罩住整個頭部和臉部

調整密合：調整口鼻位置，拉緊面罩帶，確保邊緣貼合，防止濃煙滲入

防煙面罩價格

防煙面罩入門款價格約在$50至$100，主要配備活性炭濾片和基本防火布罩，提供約15分鐘的防煙保護，以阻擋煙粒為主。如果需要更長的保護時效及更強的防煙功能，市面上亦有$150至$300或更高價位的防煙面罩可供市民選擇。

防煙面罩在五金街、HKTVmall、以及專門的消防器材店各處皆有售。但無論選擇哪一級別，都建議選購具備CNS/EN/ISO等國際認證的品牌，以確保防煙面罩的可靠性和功效。

防煙面罩注意事項

日前，廣東消防等機構亦發布火警相關科普資訊，詳細介紹了防煙面罩的使用方法及注意事項。

1. 一次性用品：防煙面罩僅供個人逃生自救時使用，不能重覆用於工作保護

2. 存放環境：防煙面罩最好存放在0°C至40°C的室溫內。儲存時要注意遠離熱源、易燃、易爆及腐蝕性物品，確保其放置地點通風良好

3. 使用時效：通常是30至40分鐘，佩戴後切勿在火場逗留，浪費黃金逃生時間

資料來源：香港消防處FB、正德防火、廣東消防、NFPA