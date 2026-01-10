絕世筍盤定渣男？日媒揭「零劈腿風險」男人3大特徵！中晒嫁得過

在一段親密關係中，許多人最擔心的，就是另一半是否誠實、會不會偷偷變心。如何從日常細節中判斷出一個男人是否踏實專一、值得託付呢？日媒分析總結出不易劈腿的男性在家裡常見的三種行為，透過這些日常習慣，或許就能看出對方是否具備長久穩定的品格！



《打扮的戀愛是有理由的》劇照

一個人的忠誠品質，並不能單靠口頭言語來判斷。日本網站《howcollect》分析指出，真正重視伴侶、不易變心的男性，他們的良好品質會反映在日常行為中。透過仔細觀察以下三個在平時會在居家環境中顯現的特徵，或許能更深入地判斷一個男人的真實品格與忠誠度。

第三點：積極做家務

積極主動地做家務能夠幫助培養男性對伴侶的體貼和尊重，一個主動參與家務的男人，顧及他人的感受和懂得減輕他人負擔，責任感較高和具有合作精神，在感情關係中尋求外遇的風險較低。

《打扮的戀愛是有理由的》劇照

第二點：專注於個人興趣

不易劈腿的男性通常都有自己熱衷的興趣愛好，有明確的重心和熱愛的出口，並且將大量的精力、時間和注意力都用在自己的興趣上。日常生活足夠充實，因此就沒有多餘的精力去留意其他女性或尋求額外的刺激。

《打扮的戀愛是有理由的》劇照

第一點：重視溝通

溝通是維護良好關係的關鍵，願意花時間傾聽、分享想法和感受的男性，能確保雙方相互理解，避免誤會和情緒累積。透過良好的溝通，伴侶之間的問題能在早期得到解決，自然就能減少從關係中逃避或尋求其他慰藉的風險。 重視溝通，本身就代表著這個男人誠實、負責，並且珍惜這段關係。

資料來源：《howcollect》