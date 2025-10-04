比「我陪你」「想你」更曖昧！沉船仔最有共鳴20大「心動訊息」

都說戀愛最美好的階段是曖昧期，沒有確定關係的兩人，一些試探的小互動、言語就讓人小鹿亂撞，暈船暈到不可自拔！



但你身邊一定有這種朋友，明知道對方不喜歡自己，卻單方面大暈特暈，整天狂喊「想下船」，暈船對象隨便傳一則訊息，又甘願沉溺汪洋，可憐兮兮地反駁：「可是他／她對我說xxx耶⋯⋯」。

快醒醒吧，暈船仔們！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查暈船仔看了很容易暈的「心動訊息」TOP20，一起來看這些訊息到底是「有好感的暗示」，還是只是暈船仔的「自我感動」？

No.10 可是他對我說「今天很累嗎？」

如果對方問你「今天會累嗎？累嗎？辛苦了」諸如此類主動關心的話，很有可能你們的關係將要從好感昇華到曖昧。收到對方疑似關心、安撫、擔心的句子，暈船仔們立刻上頭，這麼曖昧的問法不會錯意真的很難，不大暈特暈就對不起自己了。

暈船仔公認「今天會累嗎」是超暈訊息之一，

「雖然看起來真的還好，但看了之後會整個心暖暖的，覺得一天的勞累都一掃而空，整個被治癒了」

「辛苦你了、很累嗎、別太累了，他關心我誒暈爆」



No.9 可是他對我說「我陪你」

會說出「我陪你」基本上是有好感的表現，小事可以是陪你買午飯、打遊戲，大到願意陪你出去玩、打卡網紅排隊咖啡廳，但只要是暈船對象表示「我陪你啊」，暈船仔瞬間暈到不行，整個聊天室瞬間蔓延粉紅泡泡！不過同樣要排除對方只是很閒，或玩咖釣魚，從他的其他行為來判斷真心與否。

暈船仔表示，

「他說如果我睡不著可以陪我打遊戲，每次都好暈，但又不約我出門嗚嗚」

「問『要不要陪我』暈爛了」

「我：可是你休假應該要多休息啊，他：沒關係起床陪你講幾句話也是好的」



No.8 可是他對我說「你好可愛」

任何人被稱讚「好可愛」通常都會很開心，更不用說是來自心儀對象的稱讚。「好可愛」不止限於稱讚女生，有網友表示有些男生表面上是大直男，但其實聽到女生對他說「沒想到你私下這麼可愛」會超級心動。不過「好可愛」也有地雷，對方很可能只是出於禮貌，或不知回應什麼，用好可愛敷衍。

不少暈船仔表示都收到對方說「可愛」真的超暈，

「之前跟曖昧對象說自己喜歡可愛的人，他就說『我不可愛嗎？』我直接被爆擊」

「我傳了一張我的照片說『我今天真可愛』，他：你一直都很可愛，暈爛」



No.7 可是他對我說「你乖」

真的很少會對一般朋友說「乖乖」吧？「你乖、乖啦、聽話」有點安撫、保護意味，如果對方說出類似字眼，可能代表你在對方眼裡像小孩子、或者你是可愛嬌小的類型，激起他的保護欲。不少網友提醒，「乖」通常是對有好感的人才會脫口而出，但也經常是花心玩咖的口頭禪或是海王撒網起手式。

「乖」對於暈船仔的殺傷力非常大，

「很會把妹的男子必用乖字，因為女生容易微微心動」

「為什麼男生那麼愛說『乖啦』之類的話啊，我對這些都超沒抵抗力的」

「我前男友對每個女生都會這樣說，喜歡曖昧的語氣」



No.6 可是他對我說「想你」

「想你」不是一句普通朋友會掛在嘴上的話，如果曖昧對象直白對你說「想你」，感情升溫的機率非常大，很可能接下來就是告白了！另一種情形是對方看到某樣與你相關的東西，因此告訴你：「想到你了」，無意間透露不但記得你說過的話，同時也很在乎你、在想你，暈船仔表示就讓我甜蜜到溺死吧。不過假如今天是你問對方「在幹嘛」，他回「在想你啊」，這麼油膩、心機的回答，暈船仔還是不要暈下去了吧？

暈船仔表示「想你」真的超心動，

「有個可愛的妹子說想你，這還能不暈嗎，我整個暈爆啊」

「突然想你了，超級暈」



No.5 可是他對我說「你在幹嘛」

如果突然收到暈船對象問「你在幹嘛」的訊息，當然要抓緊機會跟他說話了，盡量聊一些有意義的話題，例如對方問你「假日要幹嘛」可能隱藏想約你出去的暗示，可以隨口提「最近xxx上映好像不錯，在想要不要去看電影」，藉此約他出去！有時直球出擊更可以檢視對方對你有沒有意思，如果他含糊帶過或拒絕，真的可以考慮趁早下船了。

暈船仔無奈，

「每次想下船，他就會傳你在幹嘛？」

「上次他問我在幹嘛，可以陪他聊天嗎，然後我們就秒讀秒回聊了兩小時，直接暈爛，結果他說他要去找學妹」



No.4 可是他對我說「你還好嗎」

正處傷心或情緒低落的人，收到「你還好嗎」的問候都會感到無比欣慰，更何況傳訊息者還是你喜歡的人。暈船對象問自己「還好嗎」，暈船仔立刻腦補小劇場，他怎麼知道我心情不好？他果然是在乎我的，好暈好想和他哭訴一切，好想在他懷裡撒嬌！許多旁觀朋友看破不說破，認為透露關心的「你還好嗎」的確很窩心，但到底對方是真的願意傾聽你，還是只是紳士的客套話罷了？

暈船仔覺得心動，

「他問我今天還好嗎，瞬間心軟一地，超想立刻打電話給他」

「你還好嗎，不要讓我擔心，都好暈」

「聽到還好嗎直接破防」



No.3 可是他對我說「快睡吧」

「快睡吧、去睡覺、早點睡」簡直就是曖昧釋放滿分的訊息，帶點霸道總裁的口吻，提醒你早點睡，暈船仔看到瞬間心花怒放。明明只是最簡單不過的三個字，直接超譯無限放大解讀：他一定是擔心熬夜對身體不好，他好關心我喔！網友紛紛遞上止暈藥解釋，快睡吧確實聽起來很暖心，但也可能是海王、海后的套路，把你哄睡後，轉頭就去和別人熱線了！

暈船仔，

「叫我早點睡直接暈爛」

「快睡吧就很像男友在哄女友啊，怎麼能不暈」

「去睡覺很霸道誒，我超吃這一套，大概終身下不了船了」



No.2 可是他對我說「早安」

早上打招呼習慣說「早安」，聽起來有禮貌又有朝氣。日常生活最普通的一句話，在暈船仔眼裡可就不是這麼一回事了，早安就像開啟一天的活力，他記得跟我說早安，代表他一定很在乎我！旁觀人則認為「早安」頂多算初階好感，同事間或工作信件聯絡，也經常說早安，連早餐店的阿姨都隨口一句「早安帥哥、早安美女」，真的不代表就是喜歡你啦。

「早安比較暈，他是不是一起床就想到我」

「我都在4、5點這個時間起床，他上班時間明明就是7、8點，居然那兩個月都特地4、5點起來，就為了跟我說早安」



No.1 可是他對我說「晚安」

再正常不過的一句「晚安」，對於暈船仔或曖昧期上頭的人而言，真的想像空間太大了！認為對方會和自己聊到深夜，一定是對我有意思，殊不知對方只是晚上無聊想找人聊天打發時間而已。如果你的暈船對象只在特定時間回覆訊息，例如晚上10點到半夜2點，其他時間一概不讀不回，網友分析大概率是「有別人與你共用」，這種情況真的還是趕快下船為妙。

暈船仔辯解，

「晚安真的很暈」

「晚安是不是他睡前還想再跟我說說話」

「說晚安代表他作夢都想夢到我啊」



