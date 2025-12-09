扭$40懷舊扭蛋「中伏」 實物尺寸出乎意料　網民讚：實用性滿分

扭蛋的樂趣，就是享受那份隨機的刺激感。最近，一位網民分享自己扭一款懷舊「萬壽無疆」扭蛋機，原本以為會抽到迷你模型，點知實物大小完全出乎意料，爆笑經歷引起網民熱烈討論。



日前，有網民在社交平台發文，表示自己在行商場時，被一款新奇的扭蛋機所吸引「有萬壽無疆扭蛋，覺得呢啲迷你item好得意」，而且花$40扭完之後還扭中自己想要的款式「本身抽到杯款勁開心，覺得佢仲要有得開蓋」。但當職員拿出扭蛋實物，發覺原來不是自己想象中的「迷你item」，而是真正的傳統「萬壽無疆水杯」。

Threads截圖

PO主的搞笑經歷引起網民熱烈討論，笑言簡直是「照騙」、「夜冷場散貨新招」，亦有好多網民表示被PO主的分享貼文所吸引，想去扭同款，但表示實物如果是迷你size的話會更加吸引「唯一變大之後覺得蝕左的扭蛋」、「佢做返一般扭蛋size會開心啲」。

有網民分享自己曾經也被這款扭蛋機「呃」過，「以為是迷你玩具，點知扭出嚟入面係張紙，叫我去換隻真嘅匙羹」，亦有網民表示自己「抽中左隻匙羹，想要隻杯」。

另有網民大讚這款扭蛋的實用價值好高「好抵呀，真係可以用」、「拎返公司用都幾型」。除實用性外，「萬壽無疆杯」還勾起了眾多網民的集體回憶，紛紛表示自己家中現時還保留著類似款的餐具「細個見阿爺阿公果啲實會有一隻，覺得好鬼型」、「我兒時我爺係用呢隻杯」。