大學生月洗 $13000被父母轟「大使」自曝7大洗錢清單！網民：合理

香港生活成本高昂，大學生的日常開銷亦成為家庭關注的焦點。近日有網民在社交平台Threads發文，因遭父母指責過於「大洗」，其後便發問問網友「究竟大學生一個月洗幾多錢係合理？」，引來極多網上留言回覆。



近日有大學生在社交平台Threads發文，指因被父母「雙打」指責大學四年「好大洗」，他表示自己的收入來源主要透過兼職補習及投資股票、加密貨幣，足以支付所有開銷並有儲蓄，且無養車、吸菸習慣，極少飲酒。他強調自己偏好將賺取的收入用於購買體驗，雖嚮往名牌產品但暫不考慮。而該名大學生在貼文中仔細列出7大開支，並表示「我究竟可以慳到咩錢」。

1.醫療開支

樓主表示因意外受傷支出 1,100港元，屬於無法節省的必需開支。

2.日常用品與定期月費

大部分支出為 247月費制訂閱服務，其餘為日常消耗品，自評為難以節省的固定支出，「冇得慳」。

3.美容護理

面部護理基本療程花費約 $9,000，自認此項目有較大節省空間。

4.交通費用

包含部份時間短途的士接駁，平均每月約 $1,100，認為屬合理範圍。

5.教育投資

預留每年 $10,000 至 $20,000港元 用於「知識付費」課程以自我增值。

6.飲食開銷

每月平均$3,000，自評調整空間有限。

7.娛樂消費

包含打桌球、保齡球 以及 前往內地、澳門旅行，估算每月可節省 2,000港元，全年相當於可以節省$24,000。

他在文章亦詳細羅列其2025年個人年度開支高達$17.7萬，平均每月約$1.3萬，而2024年一年洗費也高達$13萬。而這份詳盡的開支明細引發網友兩極反應，有人認為樓主自給自足沒有問題，「自給自足到嘅話，其實兩老係妒忌你，搞得掂仲要有錢儲，睇唔到有咩問題」、「學生$13000一個月嘅洗費確實係多，但你自給自足到嘅就100%冇問題」、「自己有搵咪算囉，但係飲食$3000一個月太少，娛樂少啲比自己食好啲啦」。

亦有人質疑其實樓主住在家中並不算是自給自足，「其實你唔係完全自給自足，無比租已經慳咗好大一筆錢，飲食$3000合理懷疑你有癡屋企食飯，所以基本上你阿爸阿媽都係養緊你，咁佢哋干涉你點洗錢都合理」、「就咁睇銀碼你係大洗 ，雖然自己搵自己洗其實又真係吹你唔脹 。但如果你本身仲係食屋企住屋企，咁都要留意番其實你屋企仲係資助緊你既基本生活開支 。」、「如果賺到錢又同父母住嘅話，建議俾適量家用，始終你喺屋企水電煤伙食都係要錢嘅」。

而樓主亦有在留言區回覆網民回應，並在其後解釋仍然住在屋企，大學學費由父母承擔，並非經濟獨立，亦暫時未有給家用。