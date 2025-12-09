日本花火大會｜大胃王KOL自私打燈影相惹公憤　網民：影衰香港人

日本花火大會每年都吸引大量遊客前往觀光，為的就是親身體驗那份視覺與聽覺的極致浪漫。不過，近日一名香港KOL在日本花火大會上做的行為卻引起網民公憤，有人更狠批影衰香港人。



日前有網民在Threads發文分享在日本觀看熱海海上花火大會時遭遇極差的觀賞體驗，見到一名女子在觀賞煙火期間「全程開燈企起身拍片影相」，「坐後面嘅我哋，拍嘅片全部都比佢擋住晒」嚴重影響了其他遊客。網民當場認出這位女子，再比對社交平台照片，「我以為自己當時認錯人，今日特登搵佢IG睇story」，確認她是香港KOL雪兒（@suet_e）。

網民控訴觀看花火大會體驗極差（Threads截圖）

自私打燈影相影響其他遊客

網民補充這次快閃3日日本之旅「都係為咗個花火大會而去，熱海住宿又貴，洗咁多錢，破壞埋我個花火大會之旅」。熱海花火大會是日本歷史最悠久的花火大會之一，舉辦地點熱海灣由於地理位置優越，被煙火廠商譽為「日本第一煙火會場」，搭配視覺效果驚艷的煙花，每場吸引過萬遊客前往觀賞，要想佔據最佳觀賞位置則至少要提前一小時到達會場。

而有另一位網民分享指當晚在同場花火大會「7點幾嚟到原本就坐正佢後邊，見唔X對路即刻向右搬」，親眼目睹現場保安曾上前勸阻「個伯伯保安走埋去同佢講咗幾句，點知開場都仲打緊燈」。自私行為徹底破壞後排觀眾的體驗「坐佢後邊啲人真係多得你唔少」自己所拍攝的影片「成條片就俾佢摧毁咗開頭個幕」。

有網民分享相同經歷（Threads截圖）

網民翻舊賬斥本性難移

另有網民重提雪兒的「偷雞飯」事件，表示她已不是第一次做出爭議性行為。兩年前雪兒在元朗一間超級市場內偷取總值港幣$101元的貨品，以涉嫌店舖盜竊被執法人員拘捕，她事後亦有解釋因為當時自己的私密照大量流出，導致情緒崩潰才失去理智做出錯事。

有網民斥責她的行為是「觀光公害」，指雪兒「一向都係自私X，就係呢啲咁嘅人，走去外地唔守規矩，俾人影低晒啲罪證」，更「影衰香港人」。直言「成日想行大胃王翻身，為咗流量係咁叫嘢食，你根本冇需要食咁多嘢，點解要浪費咁多食物」。

事後發文道歉：第一次去不了解

KOL雪兒素來行性感路線，目前IG擁有18萬追蹤者，平日上載大量性感照片，還曾開設OnlyFans帳號分享收費內容。據悉她曾是一名登記護士，近年開始拍攝大胃王系列影片，話題性不斷。

雪兒事後亦發文為自己的魯莽行為道歉，並解釋因為「第一次去花火大會，事前冇做到足夠了解規則」，即使「特登揀咗距離人較遠嘅前排位置」，以為不會阻礙到其他人，對被自己的行為影響到的遊客感到抱歉。

雪兒發文道歉（suet_e@IG）

