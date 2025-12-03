職場熱話｜嫲嫲離世請喪假遭拒　曬HR對話冷回《僱傭條例》點寫?

公司人事制度中「直系家屬」的定義，因一宗請假爭議再度引發社會熱議。一名女網民在社交平台發文，指控公司人事部在其嫲嫲逝世後，以「非直系親屬」為由拒絕批核喪假，對話中更無任何慰問言辭，僅提醒請假可能影響全勤獎金，引發網絡熱議。



Threads截圖

該名女網民在社交平台threads上傳與人事部職員的對話截圖，內容顯示她因嫲嫲離世需處理後事，詢問公司喪假日數，「我嫲嫲啱啱過咗身，想問公司喪假有幾多日」，而HR卻回覆「抱歉，嫲嫲不屬於直系家屬，不可行使喪假。」而人事職員隨後附上員工手冊條款佐證，並「溫馨提示」若未依規定請假，可能影響全勤獎金資格，要求她改填銷假申請表並經主管簽核。

樓主亦在帖文中表示，「原來我嫲嫲唔係我直系家屬，原來Hr唔會講任何野慰問，原來可以咁冇人性」。整個過程中，人事職員未有任何慰問之語。樓主其後亦在留言區補充，自己在昨日（2日）已經遞交了辭職信，「雖然會唔捨得啲同事，但當刻嘅處理方法好難過」。

Threads截圖

事件發酵後，有網民憑對話截圖中的公司標誌，辨識出涉事公司為太子區一間獸醫診所，更大鬧該公司制度有問題，「排更亂，可以早一日先通知調更要返工」。而事主未直接否認，但強調其他同事與主管均友善，僅對人事部處理方式感到不滿。更透露過往請病假時亦曾遭苛刻對待，放一日假要被扣三日薪資，並被質問「點解要病」。

《我們與惡的距離》劇照

網民留言較為兩極，有部份網民支持樓主，更有部份網民與樓主經歷的如出一轍，「想當年 我呀公過世，我想請family leave，老細都話要提供身份證明，點證明佢係你呀公，幾黑心先諗到會用呃喪假」、「我以前返過一間公司，有一日收到屋企嘅壞消息，有一位親人準備離世。我同我老細講屋企有事，有親人差唔多走。跟住我呢個阿姐好簡單咁回應：『屋企嘅事，你走先，乜都唔使理，有咩我幫你搞掂。』就算我離開呢間公司八年，我對住呢個阿姐都係死心塌地。呢啲就係人性應該有嘅反應」。

《無法成為野獸的我們》劇照

亦有部份網民支持HR做法，認為H R都是打工一員，有責任跟公司制度，「我唔覺得HR有問題，佢又唔係無禮貌，只係直接講事實，俾翻公司指引俾你睇。每間公司policy 唔同，唯有下份工睇清楚」、「老實講個HR無咩問題，有抱歉有唔該，如實反映公司政策，無搬弄是非。慰問？你都唔會稀罕佢果一句半句保重，大家都係打工，你返工就想咩都唔理，人哋都一樣，總之朝九晚六跟規矩做嘢就算」。

根據香港的《僱傭條例》，恩恤假並非法定假期，而是由僱主自行決定是否提供及其具體安排。政府僱員從2024年4月1日起，可享有最多3天的恩恤假，恩恤假的親屬範圍，包括父母、祖父母、子女、配偶及配偶的父母、女婿/媳婦、孫/外孫等。