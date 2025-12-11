港爸連環情緒勒索逼回港　移英女兒1招回擊「養兒防老」惹議

年輕人想逃離原生家庭，卻遇上養兒防老傳統觀念的父母，應該如可應對?近日一名移英港人女兒在網絡上公開了自己與父親的聊天記錄，表示對於對方的情緒勒索話術，自己的解決方法是利用ChatGPT理性反擊，這一新奇方法迅速引起網民熱烈討論。



日前，有網民在社交平台Threads分享自己利用ChatGPT回覆「喜歡情緒勒索的爸媽」，她坦言以前「一收到message就開始手震，做心理準備半日，覆完之後再流半日眼淚」，心情亦會受影響 ，現在只需「無腦copy and paste」，感慨「這就叫逃離原生家庭嗎」。

網民分享自己利用ChatGPT回覆「喜歡情緒勒索的爸媽」（Threads截圖）

父親連環施壓

從PO主晒出的聊天記錄截圖可見，父親多次以父母的年邁與處境施壓，提問女兒「你拿什麼英國永居？」，並追問「妳就忍心叫我孤獨一人到終老？無依無靠過晚年？」，強調「就生妳一個女兒我們還能指望誰呀？」對此PO主明確回覆自己兩年後回回港，期間亦會回來探望雙親，而對父親的連環施壓，她直言在香港時「相處方式不是健康的，常常是爭吵或沉默，大家都不開心」，認為持續的陪伴對雙方都沒有好處，只會令「關係更緊張」。

PO主亦明確表示「留在英國，這是長遠的規劃」，並表明「現在要我放棄自己的人生來滿足你的需要，這不是我能承擔的，也不是長久的辦法」。女兒將父母的問題交給他們處理，承諾會在「能力範圍內協助」，但「不是回香港長住」，最後亦希望父親能夠明白「支持我走自己的路，比把我留在你身邊更重要」。

網民希望父親能夠理解自己的決定（《破地獄》劇照）

對於父親以金錢和前途來衡量未來「給錢能給多少？妳現在事業有成就了嗎？」、「香港再不好，大學生都可混口飯吃嗎？」，PO主無奈回覆「如果你真的為我好，應該支持我去建立自己的能力和生活」，最後亦希望父親能夠明白「支持我走自己的路，比把我留在你身邊更重要」。

分享訓練AI心法

PO主補充自己在「香港讀完大學之後返咗無幾耐工，就過咗嚟英國」，還分享自己訓練用Chatgpt回覆聊天的方法，首先向AI提供對方的性格模式，設定對話目標，要求AI從心理學角度分析關係，並不斷指示AI調整回覆，例如要求「減少情緒化」或根據對方預期的反應來優化。PO主強調，自己全程使用英文與AI溝通，因為「非母語可以令我由當事人嘅角度抽離」。

網民分享自己訓練AI回覆的方法（Threads截圖）

網民狠批「情勒高手」

這次事件迅速引起網民熱議，大部分網民斥責該名父親是「情緒勒索高手」，將女兒視為養老工具，並讚揚AI答得好好「無情緒有邏輯」。有網民直言「生個女出嚟係你哋嘅決定，佢冇得揀㗎」，並鼓勵PO主「好好愛自己，唔好俾原生家庭綁架」。

但亦有網民站在PO主父親立場，直言指出「看到其實依家好多老年人因子女移民抑鬱既數字」，認為父親可能只是不懂表達。但即使如此，仍然支持PO主做法「你有你人生，同另一半關係唔係你責任」，鼓勵PO主要堅持自己的生活規劃。