病危父情勒孝順女！遺願要求照顧埋二奶　女兒發文嘆兩難惹議

生命走到盡頭前的那段時間，本應是家人間最後的溫情陪伴，不過近日有網民分享經歷，指其父親近年患上末期癌症，她本來決定放下多年怨恨盡孝床前，怎料病危父竟要求她日後要多照顧其「二奶」，令po主大感被情緒勒索。



一位網民近日在Threads上發文稱，其親生父親十幾年以來在外都有個情婦，導致終日家嘈屋閉。但近年父親患上末期癌症，po主看在父女關係上決定放下多年怨恨盡孝床前，至最近父親症狀惡化，但他的遺願卻是要求女兒和原配家庭「照顧埋佢個女人」，po主直言「個女人關我乜事？」，自己只想家庭齊齊整整，父親卻因此大發脾氣，甚至覺得情婦也是原配家庭的一部分，感到父親在生命盡頭還將自己視作工具來進行情緒勒索，她表示「自問已做足一百分」，已盡兒女責任，但覺得不完成父親的遺願會「好衰好不孝」 。貼文一出，引來眾多網民留言討論。

網民力勸po主要「企硬，唔好應承」，必須要與情婦劃清界線，一旦心軟，後患無窮，「第日個二奶就可以俾好多說話你同你媽聽，可能成日煩住你地」，雖然po主表示自己立場堅定，沒有心軟，因為這件事不只是自己一人可以決定的，而是父親與母親的拉鋸戰，而且有網民提醒要重視母親的想法，「而家你同你阿媽係受害者，叫個受害者，去照顧個罪犯，會唔會太荒謬」，「將個決定交返比你媽，因為佢先係最深受其害嘅人」。

有網民對po主的經歷表示同情，因為自己也有相似的經歷，自己的父親在病床上插著喉也要跟兒女講，要一起照顧小三的女兒時，自己將「佢部電話兜心口揼落去，反正都痛，唔爭在」。甚至有網民直言不諱如果這種事情發生在自己身上，就未必會原諒對方。

也有人擔心po主父親過身後，留下棘手的分遺產問題，建議她先放下感情問題，首要處理錢財問題，po主據父親的話，他並沒有立遺囑，但網民還是警醒她既然父親的想法無法改變，就一定要保護好自己與母親的權益。

網民表示「父慈子孝，係父慈在先後有子孝！」，指出父親已不慈，女兒應該放下思想包袱，「唔好俾所謂嘅孝道困住自己」。勸誡po主要分清界限，對患病父親的照顧已是仁至義盡，無須為父親個人的錯誤選擇承擔後果，「孝順同愚孝只差一線」、「價值觀不同 ，剛好只是家人罷了，愛屋唔一定要及烏」、「唔洗覺得不孝，始終係佢對唔住你媽媽同你在先，你仲肯去睇佢我已經覺得你太好人」。