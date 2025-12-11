港人北海道自駕撞車日男重傷！租車公司曾批外國人易忽略1細節

有港人在日本北海道發生交通意外。昨日（10日）下午，一名46歲香港男子在北海道自駕遊期間，疑因路面結冰失控越過對面行車線，與迎頭一輛私家車相撞，令一名日本男司機重傷，胸骨及手部骨折。

以往外國人因自駕遊在日本頻生意外，有日本租車公司曾向傳媒表示在2023年11月的交通意外中，有約7成都是因外國旅客駕駛引起，而外國旅客更常因忽略一個細節而釀成車禍。



據日本傳媒報導，一名香港男子在北海道發生交通意外。（HTB北海道新聞片段截圖）

據日本傳媒報導，昨日（10日）下午3時50分左右，一名46歲香港男子駕駛一輛租用的私家車在北海道共和町國富的國道行駛時，突然越過對面行車線，與迎面駛至的一輛私家車相撞，令一名52歲日本男司機身體多處受傷，包括胸骨及左手骨折；港男與車上3名乘客則沒有受傷。

日本傳媒引述警方所指，事發現場路面有部分結冰，被捕男子承認越線行駛，警方以涉嫌「過失駕駛致傷」將其拘捕，現正調查事故成因。

（HTB北海道新聞片段截圖）

外國人自駕意外頻生

香港人在日本自駕不時發生意外，過去就曾報道指，有租車公司拒絕租車給外國人，亦有公司損失慘重被迫結業。為何只有外國人在日意外頻頻？租車公司「バジェット・レンタカー」新千歲機場店店長佐佐木一志就曾指出，不少外國人都無法理解日語交通標誌，如「止まれ」交通標誌，其實與香港的「停車」或「讓路線」相似，遇到該標誌時應先停下觀察，確保沒有車輛及行人通過，才能繼續行駛。

雖然很多日本租車公司在借出車輛時，都會跟旅客用英語説明本地交通標誌，以免發生意外。但日本交通標誌不少都僅有日語，外國旅客往往反應不及。另外，亦有泰國租車客都表示不能閲讀僅有日語的交通標誌。

日本駕車的5大被罰NG行為

除此之外，日本右駕、道路設計不同，常導致外國來日本自駕人士有誤闖單行道、停車不當，甚至發生事故等問題。日本汽車媒體「WEB CARTOP」就曾分享在駕車行為中看起來「沒什麼大不了」，實際卻大大違規的NG行為。

一、紅燈等待時交換司機

長途開車易疲勞，不少人會選擇在紅燈等待或塞車時，快速交換駕駛。不過即使無開車，只要未在「完全安全並正確停妥」的情況下進行交換司機，在日本也是犯法。正確作法應是將車輛停在路邊停車區，確認車輛完全靜止、拉手煞車後，再進行換人駕駛。

二、將手機架或飲料架固定擋風玻璃上

不少人為了方便導航或放置飲品，會在擋風玻璃上裝設手機架、杯架等配件。不過若有影響駕駛視線，日本警方就會嚴格執法，過往也曾有日本人因擋風玻璃上裝了大型導航架被攔查。

三、戴著耳機開車

不少人開車時會配戴耳機聽音樂解悶，但在日本卻可能違規。特別是當耳機音量過大、導致聽不到車外警示聲響時，更屬明確違規。

四、暫時離車卻未停車熄匙

經過便利店想離車買嘢飲，或落去自動販賣機投幣，因為只是短短一兩分鐘離開車廂，不少人為貪方便都未必會停車熄匙。但在日本，只要人離開車輛而未採取「停車熄匙」動作，就可能違規。

五、過勞仍揸車或吊銷駕照

「日本道路交通法」第66條明定，駕駛人若因過勞、疾病、藥物影響等無法正常駕駛的狀況，仍執意開車上路，即屬違法。