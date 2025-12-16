港媽「拼多多拼上腦」狂買　瘋狂改造家居驚變「爛尾敘利亞風」

內地網購平台拼多多以極致低廉的價格和包郵到港的優惠策略，引起大批市民的「網購毒」，而近日有網民分享母親「拼多多拼上腦」後在家中廁所瘋狂「DIY改造」，但其創意手藝令家人都非常無奈，只能任由這位「藝術家」自由發揮，帖文亦迅速引起網民熱議。



日前有網民在社交平台Threads發文「唔知你哋有冇拼多多拼上腦嘅老母呢」，表示自己母親自從接觸拼多多之後「室內設計藝術家靈魂被激發出嚟」，PO主一併分享多張圖片，展示母親在家中的「創作」。

網民分享母親「拼多多拼上腦」後，瘋狂改造家中廁所。（Threads截圖）

PO主母親在廁所上藍色油漆，由於油漆不夠，只呈現出「半成品」的狀態，而浴缸和地面亦未能倖免，PO主直言「成個廁所玩完」。此外，母親還在牆角位置逐粒手工貼上深淺不一的藍色玻璃馬賽克磚，PO主評價為「手工媲美設計大師工匠」。牆上的大片黑色殘膠、門框貼上大張Labubu卡通貼紙「大大個Labubu同我say hello」，另一角落又貼上雲石紋貼紙。還有拼多多購入的「傻瓜鏡」，PO主解釋「其實用開嗰個冇穿冇爛好地地，我唔知點解佢要買塊$30都唔使嘅大鏡破爛到咁都要照黐上去⋯⋯」。PO主表示母親已經開始替屋企大門上油漆，而家人已經放棄勸阻「由佢自由發揮」。

帖文迅速引起網民熱議，有網民笑言「媽媽好鍾意敘利亞風」、「好哋哋一個屋企廁所搞到變咗工廠大廈公廁咁」，表示「壓抑咗幾十年嘅藝術家魂終於俾免運費釋放左」。

還有不少網民表示共鳴，分享了自己面對家人沉迷網購、試圖改造家居的經歷，表示「auntie同我阿媽做朋友，我阿媽幫天花板批灰，補牆」，另有網民稱家人同樣中了拼多多毒，「我老母就買到屋企變咗集運倉」，還有網民表示媽媽正處於買大量小廢件的階段，尚未進化到油牆。

有網民認為這種行為是「打發時間」的方式，不如由得她玩「佢都係想整靚啲間屋唧...只不過無sense」。有網民則建議PO主可以幫媽媽報興趣班，以轉移她的創作慾。不過，最實用的提醒是關於健康風險「真係要小心甲醛」，提醒油漆後要及時開窗通風。