港人拼多多狂掃平價海味　一斤魚翅¥44！網民嘆：真心佩服你夠膽

內地電商平台「拼多多」憑藉極低價格吸引了大量香港用戶，其購買範圍已從日用品延伸到了糧油食品甚至高價值的海味。 近日有網民分享自己在拼多多上購買平價海味的經歷，引起網民熱議。



Facebook群組「拼多多 開心share 分享群」

辭職一定要派散水餅？網民激辯虛偽VS唔識做：散水餅文化呢代終結

日前，有港人在Facebook群組「拼多多 開心share 分享群」中發文，分享自己在拼多多購買的海味戰利品「最近經常喺拼多多買魚膠海狗翅同埋椰皇乾，仲有螺頭乾煲湯」，推介其他人都可以嘗試到拼多多買海味「非常之抵，呢啲喺香港買好貴，大家都可以試吓」。

為證明物有所值，她還貼上收到後的貨品圖片，其中更包括「手掌大」的魚翅，補充「我收到貨覺得OK好好呀啲翅！」。

港漂75呎劏房大改造！竟分到8大功能區 網民：麻雀雖小五臟俱全

+ 2

網民擔憂食安與品質

在貼文下有大批網民留言感嘆樓主好大膽「真心佩服你大陸海味都夠膽拼落黎」，有人提醒「食落肚，唔好搏」。在對比商家圖片和樓主的貨品圖片之後，有網民質疑貨不對辦和食物質素「貨到全部走晒樣，跟圖不一樣」、「大陸連雞蛋都可以係假 你覺得拼多多啲海味唔係元素週期表？」

有人憑自身經驗表示「翅果d紋好假」，亦提醒樓主所購買的是魔鬼魚魚翅，所以價格低廉。另有自稱父親是酒樓師傅的網民指出，「你買嘅翅，喺香港酒樓，俾人掉唔要」。而留言區也有曾在拼多多購買過其他海味後中伏的網民分享「我買過虾米，冬菇，魷魚筒。。。垃圾級別」。

年輕人猝死｜醫生列心臟猝死前5大先兆 睡醒後有這反應是警號！

《愛回家開心速遞》劇照

不理解樓主為何要「反向操作」

大部分人都對不理解樓主的行為，指內地人都特意來香港購買有信譽保證的海味，為何樓主還要反其道而行「內地人都來香港買海味，香港人就拼大陸海味」，網民亦表示自己情願在香港購買「我比較過煲湯材料，根本香港完勝」。樓主亦有回覆質疑，不覺得買過的海味有網民所講的這麼差「不嬲都係買呢隻冇問題喎」，並反駁「香港嗰啲都係大陸嚟我想講」。

少數派力挺：拼多多也有「平靚正」

也有少數網民對樓主的戰利品表示好奇，詢問樓主所購買的店鋪名稱。更有自稱拼多多9年用戶的網民表示「一直都喺咁食，飲，用，暫時都冇發覺有咩唔妥」。另外有一位自稱是癌症患者的網民留言，因為聽聞食海參對病情有幫助，在拼多多試了很多店鋪，試到第5間終於找到「平靚正」的店家，他亦表示「拼多多都會有做實事賣好貨的店家的，只是遇不遇得上。除此之外，亦有網民認為「有時覺得香港買都係淘寶貨」，其實在香港買也不一定有絕對保證。

最後都有網民強調「一分錢一分貨」，建議樓主即使在拼多多購買也可以選擇更好的商品「可以拼，但可以揀好啲」、「用多啲錢，對自己同屋企人好啲」。