港男宣佈「拜拜拼多多」 買到失控塞爆雪櫃　網民震驚呢樣都敢買

近年來內地電商平台「拼多多」憑藉其極具震撼力的低廉價格，迅速成為網購界的新寵，去年更推出一件包郵到港的策略，吸引大批港人到該平台網購。近日，就有港人在小紅書上貼文宣布「拜拜了，拼多多」，坦承自己購物太失控而決定刪除App，引發網民熱烈討論。



近日有一名港男在小紅書以「拜拜了，拼多多」為題，發出一條短片，並配文「我知我係中咗毒，所以必須要delete咗佢」，他在影片中講「好了，我真係買得太多拼多多了！」隨後鏡頭掃過他的戰利品，從日常用品到食物，應有盡有，包括茶葉、垃圾袋、杏仁、椰子水、樹汁、紫菜、紙巾、洗衣液、沖涼液等。更誇張的是，他打開雪櫃，展示裡面「全部都係涼茶啦、乳酪啦、泰國進口的汽水啦」，買到「爆倉」，連他自己也忍不住感嘆「太多了，太誇張了！delete咗佢啊！」，宣佈自己要卸載App。

這則貼文迅速引起網民熱烈討論，留言區也反映出兩地網民對此現象的不同看法，有內地網民對這個做法表示疑惑「省錢嗎？我想問？」，該名港人回覆稱「平香港一半有多」，也有人感嘆「跟美國人在越南消費一樣」，「高工資低物價跟撿錢一樣」，「香港人真幸福啊，香港工資，大陸消費」難怪會買到失控，也有部分內地網民表示「自己之前死活不肯用拼多多，覺得質量肯定不好，現在拼多多重度依賴，什麼都在上面買」。

過往都有不少港人曾在拼多多網購時「中伏」，例如貨不對辦、品質低劣等，有網民指自己曾在該平台上買到過盜版的洗衣液，另外有網民留言對po主的購物清單感到震驚，尤其是買入很多食品和飲品類，「食嘅竟然都夠膽係拼多多買」，「不敢在PDD買入口的東西」，有人表示只要認準旗艦店就好了，提醒大家在追求性價比的同時，還應該對網購食品的品質和風險問題保持警惕。