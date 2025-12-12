港人大阪心齋橋慘中美人計！2杯啤酒索價6萬円　警方竟然咁處理！

去日本旅行都要小心提防騙子！今日（12日）一名港人在連登討論區發帖文，指自己獨遊大阪心齋橋時，誤信當地「熱情」男女搭訕，更一起上酒吧飲酒，結果原來兩杯啤酒慘被索價6萬円（約3000港元）的天價帳單。事主最後要報警求助，但警方的處理手法卻令他更加懷疑人生，直言是「好X Bad Trip」。



街頭偶遇「醉酒」日本男女

樓主在帖文中表示，他自己獨遊大阪第 2 日，在心齋橋閒逛時被一男一女搭訕。樓主見對方看似當地人，更熱情邀請事主一起到他們去開的酒吧飲酒。當時樓主心想：「當地人推薦會好啲」，加上見對方表現得「醉到X街」，便放下戒心，跟隨他們去了一間格局類似香港太子酒吧街的樓上Bar喝酒。

不過樓主一入店內已感到「唔對路」，因為全場無人。他眼見 Menu 寫著啤酒 1,000 日圓一杯，且無標明其他隱藏收費，便抱著「來都來了」的心態，點了兩杯酒，以為頂多消費 2,000 日圓。

埋單驚見 6 萬円陪酒費

當事主準備埋單時，店員遞來的帳單竟高達 60,000 日圓！樓主再細看帳單，發現「陪飲」女生的飲品費高達 40,000 日圓，再加上各種不明所以的額外消費項目，樓主瞬間崩潰，「Ｘ仲貴Ｘ過去飛田新地！」

樓主本來去6日旅行，事發只是第二日，而身上僅剩 30,000 日圓現金，根本無力支付。此時一名紋身男店員要求他用 PayPay 付款，卻發現未能「P2P」付款。最後男店員表示陪樓主去 Lawson 撳錢。但樓主只帶了香港提款卡，並無法在日本提款。

報警求助竟指不涉詐騙

當樓主決定報警，對方即用Google翻譯，表示只需付身上有的現金就可以。但樓主認為比三萬圓還是「黐Ｘ線」，最終選擇致電 110 報警。不過最意想不到的是，當警方到場後，竟指因有明碼實價及服務提供，事主有責任問清楚「Staff 飲嘢要唔要計錢」，故事件不涉及詐騙。

由於當時已凌晨四點，樓主也想息事寧人，最終在警方「調解」下，雙方最終達成以 20,000 日圓（約港幣 $1,000）「和解」。不過，最令事主無語的是，警察竟對他說：「剩低嗰 40,000 円係店家自己填數」，黑店劏客竟變成受害者，令他大嘆無奈。

僅剩 1 萬円捱 4 日

事後樓主自言雖然係自己攞嚟，「好Ｘbad trip 同埋好嬲好嬲」，但今次買了慘痛教訓，現在最擔憂是身上只餘下一萬円現金，「 唔知點捱過剩低嗰四日」，更叫各位連登巴絲打「歡迎大家盡情笑Ｘ我」。事後他再留言上載了一張啤酒相片，並自嘲：「突然間覺得呢一杯680円（約34港元）嘅手工啤酒好平。」

連登截圖

帖文一出網民反應激烈，不少連登仔直斥樓主「衰咸濕」，「冇溶咗你算好彩」，「比你報到警，間鋪都幾有良心」，但樓主否認並反駁指「要鹹濕一早去咗飛田新地」。有網民表示在疫情前已有這些專呃遊客的酒吧，提醒在日本遇到「豔遇」千萬要小心，隨時因小失大。