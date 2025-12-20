日本女同事天真問「DVD店」用途　網民羞揭真相：裏面全是衛生紙

最近，一位日本網友在社交平台說了個事，立刻引發熱議。公司年輕女同事好奇地問他：「街上常看到的DVD鑒賞店是幹什麼的？在家看片不就行了嗎？」這條帖子瞬間獲得超過10萬點讚，評論區炸開了鍋——很多日本人驚訝地發現，自己在日本活了幾十年，竟然一直不知道這種店鋪真正做什麼。



如果你去過日本旅遊，大概也見過那些寫着「DVD鑒賞店」或「個室DVD」招牌的神秘店鋪吧？

一名日本網友表示，公司的年輕女同事好奇街上DVD鑒賞店的用途。此貼文引起網絡熱議。（YouTube@imaivideo）

DVD鑒賞店的包廂有超大螢幕 配備大量「衛生紙以及濕紙巾」：

門口標着價目表，幾小時、半天，跟網吧或漫畫咕啡廳差不多。付費後你會被引到一個私人包廂，裏面有大螢幕、DVD播放器，以及……大量衛生紙和濕紙巾。

看到這裏，聰明的你應該已經反應過來了——這裏所謂的「DVD」，特指成人影像作品。換句話說，這是一種讓人在包廂裏看AV、自己解決生理需求的地方。很多店鋪還貼心地提供免費飲料、輕食，甚至淋浴設施。

這種店鋪的歷史可以追溯到1980年代初。當時家用錄像機開始在日本普及，1981年日本首批成人視頻正式發行，與之配套的「個室VIDEO」店鋪也應運而生。最初的店鋪以VHS錄像帶為主，觀看質量模糊但勝在私密。

進入2000年代，DVD技術取代了錄像帶，這些店鋪也跟着升級轉型，「DVD鑒賞店」的名字也從那時開始廣泛使用。到了2010年代，一些店鋪甚至引入了VR設備和流媒體服務，讓顧客能以較低成本體驗VR成人內容。從模糊的錄像帶到高清的VR體驗，這個行業跟着技術潮流一直在進化。

問題來了：網絡流媒體這麼發達，日本實體店為什麼還能存活？答案跟日本獨特的社會環境關係很大。

一個重要原因是家庭隱私問題。很多日本中年男性面臨着「家中沒有自己空間」的困境，特別是有孩子的家庭父親，在家觀看成人內容存在很高心理障礙。這種店鋪提供了一個完全私密、可上鎖的包廂，防音效果良好，正好滿足了這部分人群的需求。

另一個原因更有意思——它們實際上也發揮着「廉價住宿」的功能。價格比膠囊旅館低，隱私也更足，不少商務出差人士或深夜錯過末班電車的人就在這裏過夜。包廂裏面會有着一個大螢幕，並且準備了大量的衛生紙以及濕紙巾

在法律上，這類店鋪被歸為「性風俗相關特殊營業」，需要向公安委員會申報，但因為不屬於正規住宿設施，防火要求等方面的監管相對寬鬆。這種遊走在灰色地帶的狀態，讓它們能以較低成本提供多樣化服務。

你可能要問，真有人去嗎？用手機看不就行？這正是這種店鋪有意思的地方。從收費來看，這些店鋪的生意確實不錯。基本計費1小時1300日元（約65港元）至24小時3100日元（約155港元）——比膠囊旅館便宜多了。在秋葉原等熱門區域，這類店鋪集中度很高，高峰時段甚至需要排隊。

有人會問，都有手機了怎麼還有實體店？答案很現實：大螢幕的沉浸感是手機無法比擬的，而且長時間盯手機眼睛疲勞、耗電發熱。更重要的是，在家用手機看總擔心被家人發現，而這種店鋪提供的完全隱私空間，才是核心賣點。

有意思的是，這種在其他國家幾乎已經消失的業態，在日本卻能一直存活。在歐美國家，類似的「Peep Show」（稥視秀）和成人視頻廳曾經在1970-1980年代盛極一時，但隨着VHS錄像帶和後來的網絡視頻普及，這種實體店幾乎完全消失了。像我們國內，到2000年初街頭的錄像廳（深夜檔）也幾乎消失殆盡。

也就日本這個「加拉帕戈斯」的國家，很多奇葩的業態都能找到空間存活很久。下次在日本街頭看到這種店鋪，你就知道是怎麼回事了。

雖然這種業態在日本是合法的，但對我們這些外國遊客來說，了解即可，沒必要走進去體驗，畢竟有些誤會，還是儘量避免的好。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】