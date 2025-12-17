日本前護士轉行夜店女郎爆紅 一年急升銀座頭牌 清純制服舊照瘋傳

日本網紅飛鳥（Asuka）憑藉精緻的臉孔與清新的氣質，在社群媒體上擁有超過3.2萬追蹤者。不過，她的真實身份其實是東京銀座高級酒店的「當紅頭牌」。她透露曾短暫擔任過護理師，更晒她穿著制服的舊照，在網絡上掀起熱議。



日前飛鳥接受日媒採訪表示，2024年4月，她辭去護士一職，開始在夜總會工作，目前已從事公關工作逾一年，並於今年4月加入現職的銀座高級酒店，人氣快速攀升。在訪問中飛鳥也講述了自己轉換跑道背後那段壓抑的過去。

飛鳥辭去護士一職，開始在夜總會工作。（ashukachan_@IG）

港人大阪心齋橋慘中美人計！2杯啤酒索價6萬円 警方竟然咁處理！

飛鳥坦言，自己在一個管教極為嚴格的家庭中成長，讀書時讀的是私立初高中，之後從醫學院護理系畢業後取得護理師資格，「人生完全是走在父母鋪設的軌道上」。她從中學時期就憧憬著成為偶像或模特兒，曾偷偷參加試鏡。但這個秘密最終被父母發現，只能被迫放棄。從那時起，飛鳥就放棄了與母親討論未來，她直言：「當時真的非常痛苦」。

飛鳥轉行前曾是護士（MSN）

決定追求夢想轉戰夜場

儘管擁有穩定且受人尊敬的護士工作，飛鳥心中無法放下對夢想的憧憬。她意識到「人生只有一次，年輕的時間就只有現在」，必須找到一個方式「留下自己的存在」。所以，她決定嘗試做夜總會女郎，飛鳥表示「我有種奇怪的自信，覺得自己或許能在這個行業成功」。

進入酒店業後，飛鳥驗證了自己的直覺。憑藉其高雅知性的外型、沉穩有禮的接客方式，人氣迅速攀升。僅一年時間，她便從六本木轉戰銀座高級酒店，晉升為「夜店頭牌」。今年5月還舉辦了個人生日派對，吸引大量客人到場為她慶祝，現場香檳塔林立，氣氛極盡奢華。

日本拉麵店禁忌大公開 食麵要跟「黃金次序」1舉動隨時畀老闆鬧

+ 4

父母嚴苛家教反成優勢

飛鳥坦言剛開始夜場生涯時，她也經歷過一段迷茫期「開頭真的沒有什麼幹勁」，初期每月出勤次數極少。然而，當她下定決心「想要出名」後，開始明確設定目標，最終迎來了成果。她強調，只要清晰地知道自己「想成為什麼樣的人」，就能將痛苦轉化為動力，目標就是讓她堅持下去的理由。

同學移民加拿大變人生贏家 港男呻努力無用 網民一語道破真相

飛鳥在回顧過去的時光時，也理解當年父母的嚴厲是出於愛，所以選擇與過去和解。她認為，正是父母的嚴格教養，意外地塑造了她現在的優點：穩重和謙虛，「現在常有顧客說『你很穩重』」，直言「當時夢想雖然被放棄了，但結果那時形成的性格也能運用到現在的工作中，成為我的優勢」。

資料來源：modelpress