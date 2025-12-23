港人遊日本豪搭的士！3程車費逾16萬惹議　鎌倉去富士山未算最癲

香港人熱愛到日本旅遊，但當地高昂的士費用常令旅客卻步，一般都會選擇日本各大公共交通鐵路代步，然而近日有港人分享在日本瘋狂搭的士的經歷，連續三程長途的士總花費超過$8000 ！從東京迪士尼坐的士到鎌倉並未算最癲，相關帖文引發網民熱烈討論。



Threads截圖

近日有位港人在社交平台threads分享自己在日本的行程，並以「有冇人好似我咁坐，咁黐線」，並分享三張在日本坐的士的圖片，她首先從東京迪士尼搭乘的士前往鎌倉，車費為29,100日圓（約1,500港元），接著從鎌倉乘的士到富士山區域，車資更高達45,310日圓（約2,300港元），兩程車資已經合共$3800 ，但原來並未算最癲，她最後更從富士山搭乘長達五小時的士前往大阪，這程車費以人民幣計算支付了4,000元（約4,400港元，日元則約89,000円），三程車費總和合共$8200，約163,410日元！事主其後在留言區置頂強調，這只是「長途啲嗰三程」，意思即尚未計算其他短途的士費用。

此分享迅速引發網民兩極反應，足以購買多張日本來回機票，「租兩星期車都唔知洗唔洗$4K，$4K租埋司機幫你揸幾日都得，你呢D唔係豪，係蠢，最鍾意你呢D客」、「諗諗下$4K可以機票包埋來回」、「你坐的士=坐飛機，厲害」、「包架車好過啦，架車又坐得舒服啲」、「有錢，我租車揸足一日除返開都係25000日圓」。

資料圖片

亦有部份網民支持該名女網民，「司機：多謝，香港人真有錢」、「錢解決到問題，就唔係問題」、「咁比得起都係有錢啫，又唔係蠢」、「有錢真好」、「有得咁洗緊係正！咁嘅價錢請個司機24/7 oncall都得」。