圍村盆菜宴$800招聘「跳唱女歌手」大批網民創意自薦：十字步8級

近日有網民發文招聘圍村盆菜宴表演嘉賓，雖然出手僅得$800，卻意外炸出不少「香港18區巨星」，令人不得感嘆香港地果然臥虎藏龍，區區都有天王天后！



日前有網民在Threads發文招募5名女歌手，於2月28日圍村盆菜宴上獻唱「需唱快歌或賀年歌6首」，要求相當具體「謝絕五音不全或在台上企鵝」，並開出人工$800，另可安排在台下逗利是，「估計有$500至$2000左右」，但利是多少則要「視乎你自己攪（搞）不攪（搞）得起氣氛」。

有網民招募5名女歌手於圍村盆菜宴上獻唱（Threads截圖）

帖文一出，網民發揮無限創意自薦，稱自己雖歌藝平平，但舞技精湛，擁有「十字步8級」的資歷，搞氣氛一流「阿叔阿姨優之選」，完美符合招聘要求。

留言區亦未令網民失望，大批「18區明星」紛紛現身「撻朵」應徵，從國際巨星到本地藝人應有盡有：連頭塘米津玄師、上環張員瑛，科大blackpinnk、彩雲Beyoncé、元朗Rosé、土瓜灣蔡依林到大圍薛家燕、小西灣朱咪咪、油麻地汪明荃、鴨脷洲莫文蔚、馬鞍山鄧紫棋、上水楊千嬅、馬鞍山Twins、將軍澳陳凱詠、沙頭角洪嘉豪、彩虹湯令山、紅磡張天賦，甚至連澳洲Taylor Swift都要飛回來獻唱，還有網民揚言不介意貼錢演出。

對於「星光熠熠」的留言區，PO主強調自己是真心找人而不是kk園騙案，但見到「盤（盆）菜宴找歌手居然咁多高手地區明星留言」，亦大方回應「大家開心就好」，但最終都表示成功聘得歌手在盆菜宴上獻唱。